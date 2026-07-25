SpaceX Tarihi Bir Başarıya İmza Attı: Starship İlk Kez Okyanusa Yumuşak İniş Yaptı

·41·Teknoloji
SpaceX Tarihi Bir Başarıya İmza Attı: Starship İlk Kez Okyanusa Yumuşak İniş Yaptı

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketi, Starship ultra ağır roket sisteminin 13. test uçuşunu tamamladı. Bu misyon, program tarihinin en başarılı aşamalarından biri oldu; çünkü gemi, bütünlüğünü koruyarak Hint Okyanusu'na ilk kez yumuşak bir iniş gerçekleştirdi. Bu sonuç, uzayın keşfi ve yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde yeni bir çağ açıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uçuş, 24 Temmuz tarihinde Teksas'taki Starbase sahasından gerçekleştirildi. Bu, Starship V3 modifikasyonunun ikinci testi olup, gemi havalandıktan bir saat sonra görevini yerine getirdi. ixbt.com bilgilerine göre gemi, su yüzeyine düştükten sonra da bir süre yüzmeye devam etti ve Dünya'ya telemetri verilerini aktarmayı sürdürdü. SpaceX temsilcisi Dan Huot bu olayı "program tarihinin en yumuşak inişi" olarak nitelendirdi.

Teknik Problemler ve Yeni Başarılar

Misyon başarılı olarak değerlendirilse de, Super Heavy hızlandırıcısının dönüşü sırasında beklenmeyen teknik arızalar gözlemlendi. Plana göre hızı düşürmek için 13 Raptor motorunun aynı anda çalışması gerekiyordu. Ancak telemetri verilerine göre bunların yalnızca 5'i çalıştı. Sonuç olarak hızlandırıcı, Meksika Körfezi sularına belirlenenden daha yüksek bir hızla çarptı.

Buna rağmen Starship gemisinin kendisi uzayda bir dizi önemli operasyon gerçekleştirdi. Özellikle uçuş sırasında altı Raptor motorundan biri açık uzayda yeniden ateşlendi. Bu manevra, gelecekteki yörünge misyonları ve geminin Dünya'ya güvenli bir şekilde dönmesi için hayati önem taşımaktadır. Ayrıca gemi bünyesindeki yeni nesil Starlink V3 yapay uydu ayırma sistemi de test edildi.

Isı Kalkanı ve Gelecek Planları

Geminin atmosfere giriş süreci en heyecan verici anlardan biri oldu. Yerleşik kameralar gemi gövdesinin kızgın plazma ile çevrildiğini canlı yayında gösterdi. Starship ısı koruma katmanının bu kadar yüksek sıcaklıklara dayanabileceğini kanıtladı. Suya inişten önce gemi dikey konuma geçerek üç motor yardımıyla hızını düşürdü.

Bu başarı, SpaceX için Mars'a uçuşlar gerçekleştirme yolunda devasa bir adımdır. Starship sisteminin tamamen yeniden kullanılabilir olması tasarlanmış olup, uzaya yük teslimat maliyetlerini keskin bir şekilde azaltması beklenmektedir. Özbekistanlı teknoloji meraklıları için de bu haber önemlidir; çünkü Starlink sisteminin gelişmesi gelecekte tüm dünyada, özellikle de uzak bölgelerde yüksek hızlı internete bağlanma imkanını genişletecektir.

SpaceX ekibi artık elde edilen verileri analiz ederek sonraki uçuşlarda Super Heavy hızlandırıcısının iniş sistemini geliştirmek üzere çalışmalara devam edecektir. Sıradaki testlerde sadece okyanusa iniş değil, aynı zamanda hızlandırıcının özel "Mechazilla" kulesi yardımıyla havada yakalanması planlanmaktadır.

SpaceXStarshipElon MuskUzayTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

GeForce RTX 5060 Fiyatları Keskin Şekilde Artmaya Başladı: Çin Pazarında Yüzde 16 ArtışGeForce RTX 5060 Fiyatları Keskin Şekilde Artmaya Başladı: Çin Pazarında Yüzde 16 ArtışBugün, 22:59SpaceX Tarihi Bir Dönüm Noktasında: Starship Uzay Aracının Havada Yakalanması PlanlanıyorSpaceX Tarihi Bir Dönüm Noktasında: Starship Uzay Aracının Havada Yakalanması PlanlanıyorBugün, 22:30Kalshi platforması Netflix servisinden yeni belgesel filmi fragmanını kaldırmasını talep ettiKalshi platforması Netflix servisinden yeni belgesel filmi fragmanını kaldırmasını talep ettiBugün, 21:56Yapay Zekadan Yorulanlar: Kütüphaneciler AI Sistemlerini Kapatmayı ÖğretiyorYapay Zekadan Yorulanlar: Kütüphaneciler AI Sistemlerini Kapatmayı ÖğretiyorBugün, 21:26Yapay Zeka Yarışı Ekolojinin Önünde: Meta, RE100 İttifakından AyrıldıYapay Zeka Yarışı Ekolojinin Önünde: Meta, RE100 İttifakından AyrıldıBugün, 21:21Avrupa Ay Araştırmaları İçin İlk MAGPIE Keşif Aracına 65 Milyon Avro AyırdıAvrupa Ay Araştırmaları İçin İlk MAGPIE Keşif Aracına 65 Milyon Avro AyırdıBugün, 20:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim