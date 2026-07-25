SpaceX Tarihi Bir Başarıya İmza Attı: Starship İlk Kez Okyanusa Yumuşak İniş Yaptı

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketi, Starship ultra ağır roket sisteminin 13. test uçuşunu tamamladı. Bu misyon, program tarihinin en başarılı aşamalarından biri oldu; çünkü gemi, bütünlüğünü koruyarak Hint Okyanusu'na ilk kez yumuşak bir iniş gerçekleştirdi. Bu sonuç, uzayın keşfi ve yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde yeni bir çağ açıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uçuş, 24 Temmuz tarihinde Teksas'taki Starbase sahasından gerçekleştirildi. Bu, Starship V3 modifikasyonunun ikinci testi olup, gemi havalandıktan bir saat sonra görevini yerine getirdi. ixbt.com bilgilerine göre gemi, su yüzeyine düştükten sonra da bir süre yüzmeye devam etti ve Dünya'ya telemetri verilerini aktarmayı sürdürdü. SpaceX temsilcisi Dan Huot bu olayı "program tarihinin en yumuşak inişi" olarak nitelendirdi.

Teknik Problemler ve Yeni Başarılar

Misyon başarılı olarak değerlendirilse de, Super Heavy hızlandırıcısının dönüşü sırasında beklenmeyen teknik arızalar gözlemlendi. Plana göre hızı düşürmek için 13 Raptor motorunun aynı anda çalışması gerekiyordu. Ancak telemetri verilerine göre bunların yalnızca 5'i çalıştı. Sonuç olarak hızlandırıcı, Meksika Körfezi sularına belirlenenden daha yüksek bir hızla çarptı.

Buna rağmen Starship gemisinin kendisi uzayda bir dizi önemli operasyon gerçekleştirdi. Özellikle uçuş sırasında altı Raptor motorundan biri açık uzayda yeniden ateşlendi. Bu manevra, gelecekteki yörünge misyonları ve geminin Dünya'ya güvenli bir şekilde dönmesi için hayati önem taşımaktadır. Ayrıca gemi bünyesindeki yeni nesil Starlink V3 yapay uydu ayırma sistemi de test edildi.

Isı Kalkanı ve Gelecek Planları

Geminin atmosfere giriş süreci en heyecan verici anlardan biri oldu. Yerleşik kameralar gemi gövdesinin kızgın plazma ile çevrildiğini canlı yayında gösterdi. Starship ısı koruma katmanının bu kadar yüksek sıcaklıklara dayanabileceğini kanıtladı. Suya inişten önce gemi dikey konuma geçerek üç motor yardımıyla hızını düşürdü.

Bu başarı, SpaceX için Mars'a uçuşlar gerçekleştirme yolunda devasa bir adımdır. Starship sisteminin tamamen yeniden kullanılabilir olması tasarlanmış olup, uzaya yük teslimat maliyetlerini keskin bir şekilde azaltması beklenmektedir. Özbekistanlı teknoloji meraklıları için de bu haber önemlidir; çünkü Starlink sisteminin gelişmesi gelecekte tüm dünyada, özellikle de uzak bölgelerde yüksek hızlı internete bağlanma imkanını genişletecektir.

SpaceX ekibi artık elde edilen verileri analiz ederek sonraki uçuşlarda Super Heavy hızlandırıcısının iniş sistemini geliştirmek üzere çalışmalara devam edecektir. Sıradaki testlerde sadece okyanusa iniş değil, aynı zamanda hızlandırıcının özel "Mechazilla" kulesi yardımıyla havada yakalanması planlanmaktadır.