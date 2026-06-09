Mercor'un kurucusu Sequoia'yı fiyat manipülasyonu yapmakla suçladı

·2·Teknoloji
Mercor'un kurucusu Sequoia'yı fiyat manipülasyonu yapmakla suçladı

Son günlerde startup kurucuları ve yatırımcılar, X sosyal ağında girişim sermayedarları (VC) tarafından sergilenen uygunsuz davranışlara ilişkin hikayelerini paylaşıyor. Şikayetler arasında yatırımcıların toplantılarda uyuyakalması veya kuruculara ortaklarını işten çıkarmalarını önermesi gibi durumlar yer alıyor. Ancak, 10 milyar dolar değerlemeye sahip yapay zeka platformu Mercor'un ortak kurucusu Brendan Foody daha ciddi suçlamalarda bulundu. Techcrunch.com haber veriyor.

Foody, dünyanın en nüfuzlu girişim sermayesi şirketlerinden biri olan Sequoia'yı "iki aşamalı fiyatlandırma" şemasıyla suçladı. Sözlerine göre, şirket aynı anda iki farklı fiyattan yatırım yapıyor: ana yatırım daha düşük bir fiyattan yapılırken, daha küçük bir kısmı çok yüksek bir fiyattan resmileştiriliyor. Sonuç olarak, kamuoyuna duyurulan devasa değerleme piyasada sahte bir zafer algısı yaratırken, yatırımcının gerçek ortalama giriş fiyatı çok daha düşük oluyor.

Örneğin, Serval startup'ı 1 milyar dolarlık değerlemeyle 75 milyon dolar topladığını duyurmuştu. Ancak, The Wall Street Journal'ın verilerine göre, Sequoia'nın bu projeye gerçek giriş noktası sadece 400 milyon dolardı. Benzer bir durum Aaru startup'ında da gözlemlendi; burada yatırımcı Redpoint, 1 milyar dolarlık "manşet" değerlemesine rağmen şirketi 450 milyon dolara değerleyerek yatırım yaptı.

Sequoia ortağı Shaun Maguire, Foody'nin suçlamalarına yanıt verdi. Bu uygulamayı "Sequoia dolandırıcılığı" olarak adamanın adaletsiz olduğunu vurguladı. Maguire'in açıklamasına göre, diğer yatırımcılar AI startup'ları için çok yüksek fiyatlar ödemeye hazır olduğunda, Sequoia konumunu korumak için sermayeyi iki parçaya ayırmak zorunda kalıyor. Ona göre bu piyasa gerçeğidir ve insanları kasıtlı olarak yanıltma niyeti yoktur.

Brendan Foody, bu taktiğin sadece Sequoia tarafından değil, diğer firmalar tarafından da kullanıldığını kabul etti. Bu tür çift yönlü fiyatlandırma yapıları startup'ın itibarını artırmaya ve yetenekli çalışanları çekmeye yardımcı olsa da, bu durum kurucular ve çalışanlar arasındaki güveni zedeleyebilir. Şu anda girişim sermayesi piyasasında bu "şeffaflık" meselesi hararetli tartışmalara neden oluyor.

SequoiaMercorStartupGirişim SermayesiYapay Zeka
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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