Apple'ın yapay zeka alanındaki temkinli stratejisi kendini haklı çıkarıyor mu?

·2·Teknoloji
Apple'ın yapay zeka alanındaki temkinli stratejisi kendini haklı çıkarıyor mu?

Yıllar boyunca Apple, yapay zeka (AI) yarışında geride kalmakla suçlandı. Birçok analist, şirketin net bir strateji eksikliğinin itibarına zarar verebileceği ve iPhone satışlarını olumsuz etkileyebileceği konusunda endişeliydi. Ancak, yakın zamanda tanıtılan güncellemeler Apple'ın en büyük AI projesini — Google Gemini ile iş birliği içinde geliştirilmiş Siri sistemini sergiledi. Techcrunch.com haber veriyor.

Apple'ın Yazılım Mühendisliği Başkan Yardımcısı Craig Federighi, birçok şirketin yapay zekayı sadece teknoloji uğruna geliştirdiğini belirtti. Apple ise odağını kullanıcılar için kullanışlı ve sezgisel ürünler oluşturmaya yöneltti. Bu yaklaşım, toplumda AI'ya yönelik olumsuz görüşlerin ve iş kaybetme korkusunun arttığı bir dönemde Apple'ı kullanıcı odaklı bir marka olarak konumlandırıyor.

Yeni Siri artık e-postalar veya mesajlar arasında kaybolmuş bilgileri kolayca bulabiliyor, ekrandaki içeriği analiz edebiliyor ve Google Gemini yardımıyla internetten en güncel bilgileri hızla sunabiliyor. En önemlisi, bu özellikler tüm Apple cihazlarında sorunsuz bir şekilde entegre çalışıyor.

Apple, sanal asistanını işletim sistemi düzeyinde AI ile zenginleştirerek rakiplerine ciddi bir darbe indiriyor. App Store üzerinden dağıtılan diğer AI uygulamalarının aksine, Apple'ın sistem entegrasyonu kullanıcılara benzersiz bir kolaylık ve hız vaat ediyor.

AppleSiriGoogle GeminiiPhoneYapay Zeka
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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