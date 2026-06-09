En yeni iOS 27 işletim sistemini alacak iPhone modelleri belli oldu

WWDC 2026 konferansında Apple, iOS 27 işletim sistemini destekleyen cihazların listesini resmi olarak onayladı. Kullanıcılar için en sevindirici haber, iOS 26 ile uyumlu tüm iPhone modellerinin, 2019'da çıkan iPhone 11 dahil, yeni sisteme güncelleme şansını koruması oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni sistemin başlıca teknik yeniliklerinden biri, güncellenmiş işlemci görev zamanlayıcı (CPU Scheduler) mekanizmasıdır. Apple yetkililerinin belirttiğine göre, bu teknoloji eski cihazlarda bile sistemin akıcı çalışmasını ve hızlı yanıt vermesini önemli ölçüde artırıyor. Şirket, optimizasyon çalışmaları sayesinde iPhone 11 gibi akıllı telefonların çok daha hızlı ve kararlı çalışacağını vaat ediyor.

iOS 27 sistemi, iPhone 11'den başlayarak tüm modern modellere yüklenebilir. Ancak Apple, yeni sistemin tüm özelliklerinin her cihazda aynı şekilde çalışmayacağını açıklığa kavuşturdu. Özellikle Siri AI yetenekleri ve yapay zeka tabanlı bazı gelişmiş araçlar yalnızca iPhone 17 Pro ve iPhone Air modellerinde mevcut olacak.