Suno liderliğinde: Yapay zeka ile müzik üretimi yaygınlaşıyor

Analistler, yapay zeka destekli müzik üretimi hizmetlerine olan ilginin keskin şekilde arttığını belirtti. Yota operatörünün anonim verilerine göre, 2024 yılının başından bu yana bu tür platformlardaki trafik %20'den fazla artarken, ortalama oturum süresi geçen yılın Mayıs ayına kıyasla %45 yükseldi. Bu ilginin ana itici gücü olarak, orijinal vokal kısımlarının diğer sanatçıların sentezlenmiş sesleriyle değiştirildiği "nörokapaklar" gösteriliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Müzikal sinir ağları arasında Suno platforması mutlak lider olmaya devam ediyor; kitlenin %73'ü ve kullanıcıların müzikal sinir ağlarında geçirdiği toplam sürenin %94'ü bu platforma ait. Yıl başından bu yana servisin trafiği de %20 arttı. En güçlü üçlüde, vokali ayırmaya yönelik Vocal Remover (yaklaşık %20 kullanıcı) ve metin tabanlı açıklamalara göre müzik üreten Udio (%3) yer aldı.

Ses işleme konusunda uzmanlaşmış servisler en yüksek büyüme oranlarını sergiliyor. Moises.ai platformasının trafiği yıl başından bu yana %116, Vocal Remover ise %65 arttı. Mutlak rekoru Covers.ai kırdı; Nisan ayındaki trafik hacmi Ocak ayına göre 20 katından fazla artış gösterdi.

Bu tür hizmetlerin ana kitlesini 26-45 yaş arası kullanıcılar oluşturuyor ve tüm trafiğin yarısı bu gruba ait. Bununla birlikte, 56 yaş üstü kullanıcılar arasında en yüksek aktivite artışı gözlemleniyor. Erkekler, müzikal sinir ağlarını kadınlara göre daha aktif kullanıyor (kullanıcıların %66'sı ve sürenin %79'u). Ortalama oturum süresi yaklaşık 18 dakika.