Honor X80 Pro Max: 11.000 mAh pilli aküye sahip akıllı telefon geliyor

Ağlarda Honor markasının yaklaşan akıllı telefonu Honor X80 Pro Max hakkında ilk detaylar ortaya çıktı. Tanınmış sızdırıcı Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni cihaz modern akıllı telefonlar arasında en büyük pil kapasitelerinden birine sahip olacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Honor X80 Pro Max modeli, 2788 × 1280 piksel çözünürlüklü 6,8 inçlik OLED ekranla donatılacak. Ekran düz olacak ve çerçeveleri mümkün olduğunca ince tutulacak. Cihazın donanım kısmı Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisi üzerine kurulacak.

Akıllı telefonun en belirgin özelliği, 11.000 mAh kapasiteli devasa pili olacak. Ayrıca cihaz, 90 W gücünde hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu özellikler, akıllı telefonun pil ömrü konusunda yeni rekorlar kıracağını gösteriyor.

Sızdırıcının belirttiğine göre, yeni model tam su koruma sistemi ve darbelere dayanıklı kasaya sahip olacak. Cihazın tasarımı, markanın amiral gemisi modellerinden esinlenilerek oluşturuldu. Hatırlatmak gerekirse, Digital Chat Station daha önce Xiaomi 15 ve Realme GT 7 Pro gibi modellerin özelliklerini resmi tanıtımdan önce doğru tahmin etmişti.