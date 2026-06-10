GM, yapay zeka veri merkezleri için pil üretecek

Yapay zeka veri merkezlerini enerjiyle besleme yarışı, otomotiv dünyası da dahil olmak üzere beklenmedik alanlara girdi. GM, enerji depolama sistemleri (ESS) pazarına girişe yönelik büyük planlarını duyurdu. Şirket, bu alanda Peak Energy startup'ı ile iş birliği yaparak büyük ölçekli şebekeler için tasarlanmış yeni sodyum-iyon pil kimyası geliştiriyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Şu ana kadar Çin dışında hiçbir otomobil üreticisi sodyum-iyon hücre üretim planlarını duyurmamıştı. GM'nin piller ve sürdürülebilirlikten sorumlu başkan yardımcısı Kurt Kelty, TechCrunch'a verdiği röportajda, bu pazara girişin en uygun yolunun ESS olduğunu ve performans özelliklerinin pazar taleplerini tam olarak karşıladığını vurguladı.

GM bu projeye ne kadar yatırım yaptığını açıklamasa da, şirketin yeni pil kimyalarını ticarileştirmek için 900 milyon dolar ayırdığı biliniyor. Sodyum-iyon piller, lityum-iyon muadillerine göre daha ucuz, daha dayanıklı ve aşırı ısınmaya daha az yatkındır. En büyük dezavantajı, aynı miktarda enerjiyi depolamak için daha büyük ve daha ağır bir gövde gerektirmesidir.

Peak Energy, sodyum-iyon pilleri kullanan sistemler üzerinde zaten çalışıyor. Bu pillerin aşırı ısınma riski düşük olduğu için karmaşık soğutma veya yangın önleme sistemleri gerektirmezler. Bu durum sadece başlangıç maliyetlerini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekteki bakım maliyetlerini de ortadan kaldırır. GM, bu hücreleri üreterek startup'a satmayı planlıyor.