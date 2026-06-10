Anthropic, en güçlü Claude Fable 5 modelini halka tanıttı

Anthropic şirketi, en gelişmiş yapay zeka modelini ilk kez geniş kitlelere tanıttı, ancak bu süreç sıkı güvenlik önlemleriyle gerçekleştiriliyor. Salı günü şirket, Mythos modelinin kitleler için tasarlanmış ilk sürümünü — Claude Fable 5 modelini piyasaya sürdü. Anthropic'in açıklamasına göre, Fable 5 yazılım mühendisliği, entelektüel çalışma ve görsel analiz alanlarında yüksek sonuçlar veriyor, ancak sıkı güvenlik kısıtlamalarına sahip. Techcrunch.com haber veriyor.

Siber güvenlik, biyoloji ve kimya gibi yüksek riskli alanlarda model, isteklere yanıt vermeyi engelliyor ve otomatik olarak Claude Opus 4.8 modeline geçiyor. Nisan ayında ön izleme olarak tanıtılan Mythos modeli, siber güvenlik endişeleri nedeniyle yalnızca sınırlı sayıda ortakla kısıtlıydı. Şimdi bu teknoloji, Anthropic Claude API ve Enterprise planları aracılığıyla herkes için açık. Ayrıca, 22 Haziran'a kadar Fable 5 modeli Pro, Max ve Team aboneleri için ek ücret olmadan sunulacak.

Anthropic, bu modeli yayınlamadan önce çeşitli 'jailbreak' (sisteme sızma) girişimleriyle test ettiğini belirtti. Şirket, 1000 saatten fazla iç ve dış test sırasında evrensel zafiyet bulunmadığını vurguluyor. Buna rağmen, yeni türdeki saldırılara karşı korunmak amacıyla Anthropic, tüm trafik verilerini 30 gün boyunca saklama politikasını devreye aldı. Bu veriler modelin eğitimi için kullanılmıyor, yalnızca güvenliği sağlamak amacıyla hizmet ediyor.

Fable 5 modelinin piyasaya sürülmesi, Anthropic'in OpenAI ve Elon Musk'ın yönettiği SpaceX gibi şirketlerle birlikte kitle pazarına çıkmaya hazırlandığı bir döneme denk geldi. Şirket, yapay zeka sistemlerinin insan müdahalesi olmadan kendi kendine gelişim (RSI) seviyesine ulaşabileceği konusunda uyarıda bulunarak, küresel laboratuvarları güvenlik önlemlerini koordine etmeye çağırıyor.