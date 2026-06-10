Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Pil kapasitesi önemli ölçüde artacak

·2·Teknoloji
Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Pil kapasitesi önemli ölçüde artacak

Yeni sızıntılar, Samsung'un yaklaşan Galaxy Watch Ultra 2 akıllı saatlerine ilişkin detayları ortaya çıkardı. Sammobile'ın haberine göre, yeni cihaz mevcut modele kıyasla çok daha büyük bir pil ile donatılacak. Ixbt.com haberi veriyor.

Bilgilere göre, Galaxy Watch Ultra 2'nin pil kapasitesi 800 mA·saat olacak. Bu, mevcut Galaxy Watch Ultra modelindeki 590 mA·saatlik değere göre %35 daha fazladır. Yeni Snapdragon Wear Elite donanım platformu ve genişletilmiş pilin, cihazın pil ömrünü önemli ölçüde iyileştirmesi bekleniyor.

Sadece Ultra versiyonu değil, Galaxy Watch 9 serisi de güncellemeler alacak. Özellikle, 40 mm kasalı Galaxy Watch 9 modeli 400 mA·saatlik pile sahip olacak (Galaxy Watch 8'den %23 daha fazla). Ancak, 44 mm çapındaki modelde pil kapasitesinin 435 mA·saat seviyesinde değişmeden kalması tahmin ediliyor.

Daha önce Galaxy Watch 9 serisinde şarj hızının artmayacağına dair haberler çıkmıştı, Galaxy Watch Ultra 2 modelinde bu göstergenin nasıl olacağı ise şu an bilinmiyor. Samsung'un yeni akıllı saatlerini Temmuz ayında gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtması bekleniyor.

Bu tanıtımda saatlerin yanı sıra Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 gibi yeni katlanabilir akıllı telefonların da halka tanıtılması planlanıyor.

SamsungGalaxy Watch Ultra 2Akıllı SaatTeknolojiGalaxy Unpacked
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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