Rus mesajlaşma uygulaması Max, Huawei AppGallery mağazasından kayboldu

Huawei akıllı telefon kullanıcıları, Rus mesajlaşma uygulaması Max'in AppGallery uygulama mağazasından kaybolduğunu fark etti. Ancak, bu sorunun tüm kullanıcıları etkilemediği ortaya çıktı. Uygulama, örneğin Avrupa sunucuları üzerinden VPN kullanıldığında görünmez hale geliyor. Bu durumu Ixbt.com bildiriyor .

Bununla birlikte, Rusya lokasyonuna sahip kullanıcılar için Max mesajlaşma uygulaması hala indirilebilir durumda ve hatta mağazanın ana sayfasında reklamı yapılıyor. Dolayısıyla uygulama, AppGallery mağazasında Rusya dışındaki kullanıcılar için gizlenmiş durumda ancak tamamen kaldırılmamış.

Şu an için Huawei şirketi bu durumla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Kısıtlamaların nedenleri de açıklanmadı. Bu durum, Max uygulamasının yakın zamanda Apple App Store'dan kaybolmasını anımsatıyor.

Hatırlatmak gerekirse, 3 Haziran'da Apple şirketi, mevcut yaptırım kısıtlamaları nedeniyle bu uygulamayı platformundan kaldırmıştı. Ayrıca iPhone kullanıcıları için uygulamanın bildirimleri de devre dışı bırakılmıştı.

Max, VK holding tarafından geliştirilen ve iletişim, iş dünyası ve devlet hizmetlerine erişim için ulusal bir platform olarak sunulan Rus devlet mesajlaşma uygulamasıdır. Bu uygulama, Rusya'da satılan tüm akıllı telefonlarda zorunlu olarak yüklü bulunmalıdır.