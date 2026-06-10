Rus mesajlaşma uygulaması Max, Huawei AppGallery mağazasından kayboldu

·0·Teknoloji
Rus mesajlaşma uygulaması Max, Huawei AppGallery mağazasından kayboldu

Huawei akıllı telefon kullanıcıları, Rus mesajlaşma uygulaması Max'in AppGallery uygulama mağazasından kaybolduğunu fark etti. Ancak, bu sorunun tüm kullanıcıları etkilemediği ortaya çıktı. Uygulama, örneğin Avrupa sunucuları üzerinden VPN kullanıldığında görünmez hale geliyor. Bu durumu Ixbt.com bildiriyor .

Bununla birlikte, Rusya lokasyonuna sahip kullanıcılar için Max mesajlaşma uygulaması hala indirilebilir durumda ve hatta mağazanın ana sayfasında reklamı yapılıyor. Dolayısıyla uygulama, AppGallery mağazasında Rusya dışındaki kullanıcılar için gizlenmiş durumda ancak tamamen kaldırılmamış.

Şu an için Huawei şirketi bu durumla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Kısıtlamaların nedenleri de açıklanmadı. Bu durum, Max uygulamasının yakın zamanda Apple App Store'dan kaybolmasını anımsatıyor.

Hatırlatmak gerekirse, 3 Haziran'da Apple şirketi, mevcut yaptırım kısıtlamaları nedeniyle bu uygulamayı platformundan kaldırmıştı. Ayrıca iPhone kullanıcıları için uygulamanın bildirimleri de devre dışı bırakılmıştı.

Max, VK holding tarafından geliştirilen ve iletişim, iş dünyası ve devlet hizmetlerine erişim için ulusal bir platform olarak sunulan Rus devlet mesajlaşma uygulamasıdır. Bu uygulama, Rusya'da satılan tüm akıllı telefonlarda zorunlu olarak yüklü bulunmalıdır.

HuaweiAppGalleryMaxRusyaTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Pil kapasitesi önemli ölçüde artacakSamsung Galaxy Watch Ultra 2: Pil kapasitesi önemli ölçüde artacakBugün, 01:52Justin Ernest geleneksel girişim sermayesi fonu olmadan startuplara 500 milyon dolar yatırdıJustin Ernest geleneksel girişim sermayesi fonu olmadan startuplara 500 milyon dolar yatırdıBugün, 00:22Google, AI abonelik fiyatlarını düşürerek rakiplerine darbe vurduGoogle, AI abonelik fiyatlarını düşürerek rakiplerine darbe vurduBugün, 00:21Justin Ernest geleneksel fonlar olmadan girişimlere 400 milyon dolar yatırdıJustin Ernest geleneksel fonlar olmadan girişimlere 400 milyon dolar yatırdıBugün, 23:26Apple Watch için resmi Telegram uygulaması tanıtıldıApple Watch için resmi Telegram uygulaması tanıtıldıBugün, 23:22GM, yapay zeka veri merkezleri için pil üretecekGM, yapay zeka veri merkezleri için pil üretecekBugün, 21:24
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde