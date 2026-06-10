Rusya'da 5G reklamlarına yönelik inceleme başlatılıyor

Rusya Federal Antimonopol Servisi (FAS), telekomünikasyon operatörlerinin 5G teknolojisinden bahseden reklam materyallerini incelemeye hazırlanıyor. Ülkede beşinci nesil ağlar henüz geniş çaplı ticari kullanıma sunulmadığı için bu konu FAS uzman konseyi toplantısında ele alınacak. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor .

Uzmanlara göre, hizmet isimlerinde ve reklam kampanyalarında 5G teriminin kullanılması, dürüst rekabet açısından şüphe uyandırabilir. Pratikte henüz çalışmayan teknolojilerin reklamının yapılması, tüketicilerde hizmetler hakkında yanlış bir algı oluşmasına yol açmaktadır.

FAS sadece 5G reklamlarını değil, bir dizi pazarlama kampanyasını da analiz edecek. Özellikle «VimpelCom» ve «MegaFon» tekliflerinin yanı sıra, «VimpelCom» ve T2 operatörlerinin numara taşıma (MNP) programları mercek altına alınacak.

Ayrıca konsey, numara taşıma işlemlerindeki ret oranlarının artması, telefon görüşmelerinin süresi ve telesekreter devreye girene kadar geçen bekleme süresiyle ilgili sorunları da değerlendirecek.

Daha önce Rusya'da 5G gelişiminin kısıtlamalarla karşılaştığı bildirilmişti. Tahsis edilen frekanslarda yeni standart hızı artırmamakta, sadece akıllı telefon ekranında 5G simgesinin görünmesini sağlamaktadır.