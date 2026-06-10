OnePlus Turbo 6X: 7000 mAh batarya ve 144 Hz ekran sadece 220 dolar

OnePlus şirketi, yeni akıllı telefonu Turbo 6X'in resmi görsellerini yayınladı ve cihazın temel teknik özelliklerini açıkladı. Cihazın tam tanıtımının önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor ve tahmini fiyatı 1500 yuan (yaklaşık 220 dolar) olacak. Yeni model, görsellerde gösterilen üç farklı renkte satışa sunulacak. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Akıllı telefon, düz yan çerçeveli bir gövde ve çift ana kamera ile donatılmıştır. OnePlus Turbo 6X modelinin en önemli özelliklerinden biri 144 Hz yenileme hızına sahip IPS ekrandır. Bu ekran, göz koruma fonksiyonları ile donatılmıştır ve ekran titremesi (flicker) neredeyse hiç hissedilmez.

Ayrıca akıllı telefon 7000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip oldu. Resmi verilere göre bu batarya, uzun süreli kullanım için tasarlanmış olup altı yıl boyunca ilk günkü kapasitesini koruyacaktır. Cihazın donanım platformu MediaTek Dimensity 7360 Super yonga setine dayanmaktadır.

Aynı zamanda OnePlus, daha güçlü olan Turbo 6X Pro modelini de hazırlıyor. Bu model 8000 mAh batarya, Dimensity 7400 Super işlemci, 1,5K çözünürlüklü Samsung ekran ve tam su geçirmezlik sistemi ile donatılacak. Pro versiyonu turuncu ve siyah olmak üzere iki farklı renkte sunulacak.