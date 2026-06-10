Honor akıllı telefonlarında yeni özellik: MagicOS kullanıcı verilerini koruyor

·0·Teknoloji
Honor akıllı telefonlarında yeni özellik: MagicOS kullanıcı verilerini koruyor

Honor şirketi, MagicOS işletim sisteminin yeni sürümünde kullanıcı gizliliğini korumayı amaçlayan "sanal izinler" özelliğini duyurdu. Bu yenilik, uygulamaların kişisel verilere yönelik sık taleplerini kısıtlıyor ve güvenliği yeni bir seviyeye taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni sistem, uygulamaların mesajlar, arama kayıtları ve takvim gibi hassas verilere erişimini denetliyor. Genellikle uygulamalar çalışmak için kamera, mikrofon veya konum gibi işlevlere izin ister, ancak bu durum veri sızıntısı riski oluşturabilir.

"Sanal izinler" etkinleştirildiğinde, bir uygulama arama geçmişi gibi gizli verileri okumaya çalıştığında, sistem ona gerçek veriler yerine boş (empty) veriler sunar. Bu, kullanıcının özel hayatının gizliliğini etkili bir şekilde korur.

Bu özelliği kullanmak için Honor sahiplerinin "Ayarlar" > "Gizlilik ve Güvenlik" > "Sanal izinler" bölümüne gitmeleri gerekmektedir. Burada her uygulama için ayrı kısıtlamalar belirleme imkanı mevcuttur.

Bu güncelleme MagicOS 10.0.0.160 sürümünden itibaren kullanıma sunulmaktadır. Önümüzdeki haftalarda bu özelliğin tüm uyumlu Honor akıllı telefonlarında görünmesi bekleniyor.

HonorMagicOSAkıllı TelefonGizlilikTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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