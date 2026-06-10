7000 mAh batarya ve 144 Hz ekran: OnePlus Turbo 6X tanıtıldı

·0·Teknoloji
7000 mAh batarya ve 144 Hz ekran: OnePlus Turbo 6X tanıtıldı

OnePlus, Çin'de Turbo 6X Pro modeliyle birlikte daha uygun fiyatlı versiyonu olan OnePlus Turbo 6X akıllı telefonunu tanıttı. Cihaz, Dimensity 7360 Super platformu üzerinde çalışıyor ve AnTuTu testlerinde yaklaşık 1 milyon puan almayı başardı. Yeni model, 15 Haziran'dan itibaren 1499 yuan (yaklaşık 220 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Akıllı telefon, Full HD+ (2400 × 1080 piksel) çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 1000 nite kadar parlaklık sunan 6,72 inçlik bir IPS ekrana sahip. Ekranın öne çıkan özelliği, ıslak ellerle, yağlı parmaklarla ve hatta eldivenle bile rahatlıkla kullanılabilmesidir.

Cihazın en büyük avantajı, 7000 mAh kapasiteli devasa bataryasıdır. 45W hızlı şarjı ve kablolu ters şarj işlevlerini destekler. Kamera sistemi 50 MP ana sensör ve 2 MP monokrom (siyah-beyaz) sensörden oluşurken, selfie'ler için 8 megapiksellik bir ön kamera yer almaktadır.

OnePlus Turbo 6X, ek olarak 2 TB'a kadar microSD hafıza kartlarını destekler, NFC çipi ve stereo hoparlörlerle donatılmıştır. Akıllı telefon üç farklı renkte sunulmaktadır. Boyutları 165,85 x 76 x 8,55 mm, ağırlığı ise 208 gramdır.

Fiyatlar hafıza kapasitesine göre şu şekilde belirlenmiştir: 8/128 GB versiyonu 220 dolar, 8/256 GB versiyonu 250 dolar ve en üst seviye 12/256 GB versiyonu ise yaklaşık 295 dolar civarında olacaktır.

OnePlusAkıllı TelefonTeknolojiGadgetÇin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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