Rusya'nın yeni «Soyuz-5» roketi uluslararası pazara hizmet olarak çıkıyor

·0·Teknoloji
Rusya'nın yeni «Soyuz-5» roketi uluslararası pazara hizmet olarak çıkıyor

Roskosmos, Kazakistan ile iş birliği içinde yeni orta sınıf «Soyuz-5» fırlatma roketini uluslararası ticari uçuş pazarına sunmayı planlıyor. Devlet kurumunun başkanı Dmitriy Bakanov'a göre temel amaç, sadece roketin başarılı bir şekilde kullanılması değil, aynı zamanda yörüngeye faydalı yük taşıma konusunda rekabetçi bir hizmet yaratmaktır. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Şu anda Roskosmos uzmanları, ilk test uçuşundan elde edilen telemetri verilerini analiz ediyor ve tasarım ile üretim süreçlerinde gerekli düzeltmeleri yapıyor. Bu değişiklikler, şu anda hazırlık aşamasında olan ikinci ve üçüncü roketlerin üretiminde dikkate alınacaktır. Plana göre, bu roketler gelecek yılın yaz aylarında tamamen hazır olacak ve uzaya fırlatılacaktır.

«Soyuz-5»in ilk uçuşu 30 Nisan'da Baykonur Uzay Üssü'nden gerçekleştirilmişti. Test başarılı bulundu: roketin her iki aşaması da normal modda çalıştı ve yük maketi belirlenen yörüngeye başarıyla yerleştirildi. Bu roket, alçak dünya yörüngesine 17 tondan fazla faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir.

Samara'daki «Progress» Roket-Uzay Merkezi tarafından geliştirilen bu taşıyıcı, çeşitli uzay araçlarını fırlatmak için tasarlanmıştır. Yükleri yüksek hassasiyetle yörüngeye ulaştırması ve nispeten çevre dostu yakıt bileşenleri kullanması, roketin öne çıkan özellikleri olarak belirtiliyor. Roskosmos, bu özellikler sayesinde küresel uzay hizmetleri pazarında yer edinmeyi hedefliyor.

RoskosmosSoyuz-5UzayBaykonurTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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