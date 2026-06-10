Huawei Mate 80 akıllı telefonları pazarları ele geçirerek Apple'ı geride bıraktı

·0·Teknoloji
Huawei Mate 80 akıllı telefonları pazarları ele geçirerek Apple'ı geride bıraktı

Huawei Mate 80 serisi cihazların satışları 6,49 milyon adede ulaştı ve bu rakam şirketin Çin akıllı telefon pazarındaki konumunu hızla güçlendiriyor. Üretici şu anda ülke pazarında birinci sırada yer alıyor. RDObservation verilerine göre, 2026 yılının 22. haftası itibarıyla Huawei Mate 80 amiral gemisinin satış rakamı 7 milyon sınırına yaklaştı. Bu konuda haber veriyor:

Ixbt.com. Cari yılın 20. haftasında 6,29 milyon adet Mate 80 modeli teslim edilmişti. Bu, şirketin sadece bir hafta içinde yaklaşık 200.000 adet akıllı telefon satmayı başardığı anlamına geliyor. Tüketici pazarındaki bu yüksek talep, Huawei'nin liderliğini korumasına yardımcı oluyor.

Son reyting sonuçlarına göre, Çinli teknoloji devi %20,7 pazar payı ile akıllı telefon satışlarında birinci sıraya yerleşti. Aynı zamanda, iPhone 17 serisi Apple'ın beklentilerinin üzerinde bir performans sergilese de, Amerikan markası %19,4'lük oranla ikinci sırada kalmaya devam ediyor.

iPhone 17 serisi Çin pazarında hala önemli bir paya sahip olsa da, Mate 80 amiral gemisi teslimat hacmi bakımından ona ciddi bir rekabet oluşturuyor. Ayrıca sadece Mate 80 değil, Nova 15 serisi de yüksek satış rakamları sergiledi. Bunun yanı sıra, Pura 90, Pura X Max ve Nova 16 modelleri de pazarda büyük ilgi görüyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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