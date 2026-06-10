Decart şirketi gerçek zamanlı çalışan Oasis 3 modelini tanıttı

·0·Teknoloji
Decart şirketi gerçek zamanlı çalışan Oasis 3 modelini tanıttı

Decart girişimi, Çarşamba günü gerçek zamanlı olarak fotogerçekçi sürüş ortamları oluşturabilen interaktif dünya modeli Oasis 3'ü tanıttı. Model şu anda API aracılığıyla kullanıma açıktır. Şirket, başlangıçta nadir görülen sürüş senaryolarını simüle etmeye ihtiyaç duyan otonom araç üreticilerini hedefliyor ve gelecekte robotik ile diğer fiziksel AI alanlarına genişlemeyi planlıyor. Bu haberi Techcrunch.com veriyor.

Decart kurucusu ve CEO'su Dean Leitersdorf'a göre Oasis 3, geliştiricilerin OpenAI dil modellerinde olduğu gibi dünya modelleri etrafında bir ekosistem oluşturmalarına olanak tanıyor. Şu anda 100.000'den fazla geliştiriciden oluşan bir topluluğa sahip olan girişimin kullanıcılarının çoğu, Lucy video modeli temelinde e-ticaret ve canlı yayınlar için ürünler geliştiriyor. Oasis 3 ise şirketin fiziksel AI alanındaki yeni adımıdır.

Oasis 3 modelinin kullanım maliyeti saniye başına 0,02 dolardır. Bu model, Google tarafından sunulan Genie 3 ve World Labs şirketinin Marble projesi gibi rakiplerle yarışıyor. Yakın zamanda 300 milyon dolar yatırım alan Decart'ın piyasa değeri yaklaşık 4 milyar dolara ulaştı. Yatırımcılar arasında Toyota, Adobe, eBay ve NVIDIA gibi devler bulunuyor.

Oasis 3 modelinin temel avantajı, fotogerçekçi görüntüleri ve sınırsız üretim yeteneğidir. Bu, modellerin NVIDIA, Amazon ve Google donanımlarında verimli çalışmasını sağlayan Decart Optimization Stack (DOS) yazılımı sayesinde gerçekleşmektedir. Sonuç olarak, bu modelleri çalıştırma maliyetleri sektördeki diğer rakiplere göre çok daha düşüktür.

Model, aynı anda ön ve iki yan taraftan görünüm sağlayan fiziksel olarak doğru ortamlar oluşturur. Bu, otonom sürüş sistemlerini test etmek için çok önemlidir. Decart, geliştiricilere sınırlı demo sürümleri yerine sınırsız senaryolar oluşturma imkanı tanır; bu da sürücüsüz araçlar için çeşitli ekstrem durumların modellenmesinde büyük kolaylık sağlar.

DecartOasis 3Yapay ZekaNVIDIATeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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