VPN servislerini engelleme girişimleri Rusya'daki hosting hizmetlerinde aksamalara yol açtı

Mayıs sonu ve Haziran başında, büyük Rus hosting sağlayıcılarının müşterileri kaynaklarına erişimde sorunlar yaşamaya başladıklarını bildirdiler. Selectel, Beget ve Timeweb gibi şirketler, kullanıcı trafiğinde düşüş olduğunu ve sitelerin açılmasında zaman zaman kesintiler yaşandığını doğruladı. Uzmanlara göre bunun nedeni, internet trafiğini filtrelemek için kullanılan tehditlerle mücadele teknik araçlarının (TSPU) ayarlarında yapılan değişikliklerdir. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Daha önce VPN servisleri ağırlıklı olarak IP adresleri ve protokoller üzerinden engellenirken, modern teknolojiler kendi trafiklerini normal internet trafiği gibi gizlemeyi öğrendi. Sonuç olarak, denetleyici kurumlar VPN sunucularının sıklıkla barındırıldığı bulut altyapılarına odaklandı. Haziran ayından itibaren TSPU ekipmanları, korumalı TLS bağlantılarını daha aktif bir şekilde analiz etmeye başladı, bu da yasal servislerin çalışmasında bile hatalara yol açtı.

GlobalNet ağ mühendisi Mikhail Kotkin'e göre, Mayıs ve Haziran aylarında bulut segmenti müşterilerinin trafiği yaklaşık yüzde 10 azaldı. En büyük risk altında olanlar; sürekli korumalı bağlantıya sahip mobil uygulamalar, bulut platformları, gerçek zamanlı veri paylaşım servisleri ve içerik dağıtım ağı (CDN) çözümleridir.

Uzmanlar, mevcut durumu filtreleme mekanizmalarını ayarlama sürecinin bir sonucu olarak görüyor. Hataları azaltmak için ekipmanların ek ayarlarının yapılması gerekiyor, bu nedenle kısa süreli kesintiler gelecekte de devam edebilir. Aynı zamanda bazı telekom uzmanları, sorunun boyutunun abartılmış olabileceğini ve bazı arızaların diğer teknik nedenlerle bağlantılı olduğunu belirtiyor.