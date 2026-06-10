Moskova Hayvanat Bahçesi'nde yapay zeka pandaları takip etmeye başladı

Moskova Hayvanat Bahçesi'nde, hayvanların konumunu ve aktivitelerini gerçek zamanlı olarak izleyen bir yapay zeka sistemi uygulamaya konuldu. Şu anda pilot modda çalışan bu proje, ziyaretçilere hayvanların nerede olduğu hakkında kesin bilgiler sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sistem şu an için üç tür hayvanı takip ediyor: leopar Mizer, puma Gabriel ve ünlü pandalar — Jui, Dindin ve Katyusha. Hayvanın dış veya iç kafeste olup olmadığı ve ne yaptığına dair bilgiler, kafeslerin yanındaki ekranlarda ve hayvanat bahçesindeki interaktif panellerde gösteriliyor.

Geliştiriciler, hayvanın görünmediği durumlarda (örneğin çalıların arkasına saklandığında) sistemin orada olduğunu doğruladığını ve ziyaretçilere daha dikkatli bakmalarını önerdiğini belirtiyor. Yapay zekayı eğitmek için uzmanlar, büyük miktarda video materyalini manuel olarak işleyerek algoritmaların hayvan davranışlarını tanımasını sağladı.

Gelecekte bu teknolojinin tüm hayvanat bahçesine yayılması, resmi web sitesi ve interaktif harita ile entegre edilmesi planlanıyor. Ayrıca takip edilen davranış türlerinin sayısı da artırılacak. Şu anda eski bölgede, proje katılımcısı olan hayvanların özelliklerini anlatan özel bilgilendirme panoları da yerleştirilmiş durumda.