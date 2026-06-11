GM, Tesla'nın hakim olduğu enerji depolama pazarına girdi

·29·Teknoloji
GM, Tesla'nın hakim olduğu enerji depolama pazarına girdi

Önce Tesla, sonra Ford, şimdi de GM; neredeyse tüm büyük otomotiv devleri enerji depolama sistemleri pazarından pay almaya çalışıyor. Bunun nedeni basit: ABD'de elektrikli araç satışları biraz yavaşlamış olsa da, sabit batarya satışları son iki yılda iki katına çıktı ve bu büyüme durmaya niyetli değil. Solar Energy Industries Association verilerine göre, 2030 yılına kadar yıllık kurulu gücün 110 GW/sa seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

GM'in bataryalar ve sürdürülebilir kalkınmadan sorumlu başkan yardımcısı Kurt Kelty, TechCrunch'a verdiği röportajda bu pazarın potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurguladı. Şirket, Salı günü pazarın merkezini ele geçirmeyi hedefleyen tamamen yeni bir sodyum-iyon batarya teknolojisini tanıttı. Bu adım, GM için enerji depolama alanında yeni bir stratejik aşama anlamına geliyor.

Enerji depolama pazarındaki hızlı büyümenin arkasında üç ana trend yatıyor. Birincisi, AI (yapay zeka) sistemlerine hizmet veren veri merkezlerinin (data centers) genişlemesi; bunların enerji tüketiminin on yılın sonuna kadar üç katına çıkması bekleniyor. Ayrıca ulaşım, üretim ve ısıtma-soğutma sistemleri gibi ekonomi sektörleri de hızla elektriklendiriliyor.

Şu an için bu pazarda Tesla mutlak lider konumunda. Geçen yıl kurulan 57 GW/sa kapasitenin yüzde 82'si doğrudan Tesla'ya aitti. Şirketin Megapack ve Powerwall cihazlarından elde ettiği gelir 2023'ten bu yana iki katına çıktı. En ilginç olanı ise, bu segmentteki brüt kar marjının yüzde 30 olması; bu oran, elektrikli araç satışlarından elde edilen kardan iki kat daha fazla.

Pazardaki devasa potansiyele rağmen GM acele etmemeye karar verdi. Şirketin ilk büyük ürünü olan sodyum-iyon hücreler ancak on yılın sonunda hazır olacak. Kelty'ye göre GM, bu pazar için özel olarak uyarlanmış bir batarya ailesi geliştirmek üzerinde sistemli bir çalışma yürütüyor.

TeslaGMEnerjiBataryaTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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