Anthropic CEO'su Dario Amodei yönetimde beklenmedik bir yöntem uyguluyor

·42·Teknoloji
Anthropic CEO'su Dario Amodei yönetimde beklenmedik bir yöntem uyguluyor

Dünyanın en hızlı büyüyen AI şirketlerinden biri olan Anthropic'in CEO'su Dario Amodei, diğer iş dünyası liderlerini şaşırtan bir yönetim sistemi başlattı. Özel yatırımcılar tarafından yaklaşık bir trilyon dolar değer biçilen şirketin kurucusu, kendisine doğrudan rapor veren çalışan sayısını minimuma indirdi. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Bloomberg'e verdiği röportajda Amodei, kendisine yalnızca bir kişinin, yani kurmay başkanının (chief of staff) doğrudan rapor verdiğini belirtti. Anthropic'in geri kalan tüm yürütme ekibi üyeleri ise kız kardeşi, şirketin kurucu ortağı ve başkanı Daniela Amodei'ye bağlı. Daniela, şirketin günlük operasyonel faaliyetlerini tamamen kontrol ediyor.

Büyük ekipleri yönetme deneyimi olanlar, çalışanlarla ilgili konuların bir yöneticinin neredeyse tüm vaktini alabileceğini iyi bilirler. Amodei'nin bu yaklaşımı, tüm dikkatini stratejiye, kurumsal kültüre, araştırma alanlarına ve insan uygarlığının geleceği hakkındaki analitik makaleler yazmaya odaklamasına olanak tanıyor.

Bu yapı, teknoloji dünyası için oldukça sıra dışı kabul ediliyor. Örneğin, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın doğrudan rapor veren yaklaşık on çalışanı varken, NVIDIA CEO'su Jensen Huang düzinelerce çalışanı bizzat yönetiyor. Amodei ise bu durumu "son derece özgürleştirici" bir sistem olarak tanımlıyor.

AnthropicDario AmodeiYapay Zekaİş DünyasıTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Opendoor Hindistan'dan çıkıyor: Yapay zeka dış kaynak kullanımını değiştiriyorOpendoor Hindistan'dan çıkıyor: Yapay zeka dış kaynak kullanımını değiştiriyorBugün, 04:27Elektrikli araçların «ölü» bataryalarını geri kazandıran sıvı bulunduElektrikli araçların «ölü» bataryalarını geri kazandıran sıvı bulunduBugün, 03:57Venera-D görevi yaklaşıyor: Uydu anteni test edildiVenera-D görevi yaklaşıyor: Uydu anteni test edildiBugün, 03:25Sam Altman ve Jakub Pachocki, OpenAI'ın geleceği ve üçüncü aşama hakkındaSam Altman ve Jakub Pachocki, OpenAI'ın geleceği ve üçüncü aşama hakkındaBugün, 23:28Intel dizüstü bilgisayar fiyatlarını keskin bir şekilde düşürmenin yeni bir yolunu bulduIntel dizüstü bilgisayar fiyatlarını keskin bir şekilde düşürmenin yeni bir yolunu bulduBugün, 23:21xAI mühendisi Grok güvenliği konusunda uyardığı için işten çıkarıldıxAI mühendisi Grok güvenliği konusunda uyardığı için işten çıkarıldıBugün, 22:56
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde