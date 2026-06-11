Anthropic CEO'su Dario Amodei yönetimde beklenmedik bir yöntem uyguluyor

Dünyanın en hızlı büyüyen AI şirketlerinden biri olan Anthropic'in CEO'su Dario Amodei, diğer iş dünyası liderlerini şaşırtan bir yönetim sistemi başlattı. Özel yatırımcılar tarafından yaklaşık bir trilyon dolar değer biçilen şirketin kurucusu, kendisine doğrudan rapor veren çalışan sayısını minimuma indirdi. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Bloomberg'e verdiği röportajda Amodei, kendisine yalnızca bir kişinin, yani kurmay başkanının (chief of staff) doğrudan rapor verdiğini belirtti. Anthropic'in geri kalan tüm yürütme ekibi üyeleri ise kız kardeşi, şirketin kurucu ortağı ve başkanı Daniela Amodei'ye bağlı. Daniela, şirketin günlük operasyonel faaliyetlerini tamamen kontrol ediyor.

Büyük ekipleri yönetme deneyimi olanlar, çalışanlarla ilgili konuların bir yöneticinin neredeyse tüm vaktini alabileceğini iyi bilirler. Amodei'nin bu yaklaşımı, tüm dikkatini stratejiye, kurumsal kültüre, araştırma alanlarına ve insan uygarlığının geleceği hakkındaki analitik makaleler yazmaya odaklamasına olanak tanıyor.

Bu yapı, teknoloji dünyası için oldukça sıra dışı kabul ediliyor. Örneğin, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın doğrudan rapor veren yaklaşık on çalışanı varken, NVIDIA CEO'su Jensen Huang düzinelerce çalışanı bizzat yönetiyor. Amodei ise bu durumu "son derece özgürleştirici" bir sistem olarak tanımlıyor.