Xiaomi 17T ve 17T Pro: 7000 mAh batarya ve 5 yıl garanti ile

Xiaomi, yeni Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro akıllı telefonlarını Çin pazarında resmen satışa sundu. Bu cihazlar, yüksek kapasiteli bataryaları ve Leica iş birliğiyle geliştirilen kameralarıyla dikkat çekiyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Serinin baz modeli 2999 yuandan (yaklaşık 445 dolar) başlıyor. Cihaz, 6,59 inç 120 Hz ekran, Dimensity 8500 Ultra platformu ve 67 W hızlı şarj teknolojisi ile donatılmış durumda. Pro modeli ise çok daha güçlü olup 6,83 inç 144 Hz ekran, Dimensity 9500 çipi ve 100 W kablolu ile 50 W kablosuz şarj desteğine sahip.

Her iki modelin en önemli özelliği 7000 mAh kapasiteli yeni nesil bataryasıdır. Şirket verilerine göre, tek bir şarjla 1,88 günlük kullanım süresi sunuyor. En önemlisi, batarya 1600 şarj döngüsünden sonra bile kapasitesinin yüzde 80'ini koruyor. Bu nedenle Çin'de bu bataryalar için 5 yıllık resmi garanti veriliyor.

Kamera sistemi Leica uzmanlarıyla birlikte geliştirildi ve renk doğruluğu artırıldı. Ayrıca cihazlar, Live Photos özelliği ve sosyal medya için fotoğrafları dinamik serilere dönüştürme moduna sahip oldu. Hatırlatmak gerekirse, daha önce Xiaomi 17T serisinin uluslararası pazarlardaki satışı hakkında da bilgiler verilmişti.