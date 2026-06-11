CATL sodyum-iyon bataryaları 2026 yılına kadar LFP fiyatına ulaşacak

·24·Teknoloji
CATL sodyum-iyon bataryaları 2026 yılına kadar LFP fiyatına ulaşacak

Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, önümüzdeki yıllara ilişkin planlarını açıkladı. Şirket yönetimi, 2026 yılı sonuna kadar sodyum-iyon batarya hücrelerinin maliyetinin lityum-demir-fosfat (LFP) bataryalarla aynı seviyeye düşmesinin beklendiğini belirtti. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Bu teknolojinin ucuzlamasının temel nedeni, en önemli bileşeni olan sert karbon anotların maliyetindeki hızlı düşüştür. Wanhua Chemical bölüm direktörü Wei Du'ya göre, 2024 yılında tonu 60.000–70.000 yuan olan bu hammadde, 2026 yılına kadar 35.000–40.000 yuana kadar ucuzlayacak.

CATL Teknik Direktörü Lin Jiubiao, şirketin bu yılın Eylül ayında sodyum-iyon batarya tabanlı enerji depolama sistemlerinin ilk partisini teslim etmeyi planladığını vurguladı. Yıllık teslimat hacminin gigavat-saat (GWh) ölçeğine ulaşması bekleniyor.

Uzmanlara göre, sodyum-iyon teknolojileri uzun vadede daha da ucuzlayacak. Gelecekte sert karbon maliyetini ton başına 25.000 yuanın altına düşürmek hedefleniyor. Bu durum, elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemleri pazarında gerçek bir devrime yol açabilir.

Lin Jiubiao, «Sodyum-iyon bataryalar kapsamlı ticarileşme dönemine adım attı» diyerek sözlerini tamamladı. Yeni nesil bataryalar, lityum kıtlığı karşısında istikrarlı ve uygun maliyetli bir alternatif olarak görülüyor.

CATLBataryaTeknolojiSodyum-iyonEnerji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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