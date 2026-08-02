Florida Elektrikli Araç Şarj Fonlarını Hava Taksilerine Yönlendiriyor

ABD'nin Florida eyaleti yönetimi, elektrikli araçlar için ayrılan yaklaşık 200 milyon dolarlık federal fonu, yeni nesil bir ulaşım türü olan elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava araçları (eVTOL) için altyapı oluşturmaya yönlendirme kararı aldı. ixbt.com sitesinin haberine göre bu adım, eyalette hava trafiğini geliştirmek ve ulaşım sistemindeki yükü azaltmak için önemli bir dönüm noktası oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) programı kapsamında tahsis edilen fonlar başlangıçta elektrikli araç şarj istasyonları ağını genişletmek amacıyla tasarlanmıştı. Bu finansmanın, ABD'de kabul edilen iki partili altyapı yasasına dayanarak gerçekleştirilmesi gerekiyordu.

Ancak Florida Ulaştırma Departmanı (Florida Department of Transportation) ayrılan fonları zamanında kullanamadı. Yetkililer, özel şirketlerin halihazırda eyalet genelinde elektrikli araçlar için yeterli düzeyde şarj ağını bağımsız olarak kurduğunu ve bu yönde ek devlet fonuna ihtiyaç kalmadığını belirtti.

Yeni kurallar ve altyapı planı

Fonları başka bir amaç için yönlendirme imkânı, Donald Trump yönetimi tarafından NEVI programı kurallarına yapılan değişikliklerin ardından ortaya çıktı. Yeni gereksinimlere göre, ana şarj koridorlarını tamamen tamamlayan eyaletler, fonları herhangi bir halka açık yoldaki veya halka açık tesislerdeki elektrikli taşımacılık şarj ihtiyaçları için harcayabilir.

Eyalet yetkilileri bu finansman yardımıyla dikey kalkan hava araçları için 32 özel iniş pisti ve bunlara hizmet veren şarj istasyonları inşa etmeyi planlıyor. Bu pistlerin havalimanları, lüks konut kompleksleri ve golf kulüpleri bölgesinde konumlandırılması öngörülüyor.

Hava taksilerinin geleceği

Miami Herald gazetesinin verilerine göre, gelecekteki hava ulaşım ağı temel altyapı tesisleri arasındaki kısa şehir içi rotalara odaklanacak. Kapasitesi 4-5 yolcuya kadar çıkabilen küçük elektrikli hava araçlarının Florida otoyollarındaki trafik sıkışıklığını azaltmaya yardımcı olması bekleniyor.

Bununla birlikte, elektrikli hava taksisi ağı şimdilik gelişiminin başlarında bulunuyor. Şu anda bir dizi girişim seri üretim elektrikli hava araçları üretmek üzerinde çalışsa da bazı şirketler odak noktalarını savunma sanayi ihtiyaçlarına kaydırmaya başladı.