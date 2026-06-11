Anker Smart Charge Pro+: Akıllı telefon modelini gösteren 160 W şarj cihazı

Anker, 160 W gücündeki yeni Smart Charge Pro+ şarj cihazını satışa sundu. Yeni cihaz, Çin'in JD.com platformunda yaklaşık 95 dolar fiyatla listelendi. Bu modelin önceki versiyondan temel farkı, genişletilmiş hızlı şarj protokolleridir: cihaz artık Xiaomi MiPPS (120 W'a kadar) ve Huawei SCP (66 W'a kadar) arayüzlerini destekliyor. Bu konuda haber veriyor.

Üç adet USB-C portu ile donatılan şarj bloğu, yukarıdakilere ek olarak USB Power Delivery 3.1 (140 W'a kadar), PPS (100 W'a kadar), QC 3.0 ve FCP standartlarında çalışabiliyor. Cihazın en dikkat çekici özelliği ise oldukça büyük boyutlu renkli ekranıdır. Bu ekran sadece mevcut çıkış gücünü göstermekle kalmıyor, aynı zamanda bağlı olan iPhone modelinin adını da ekrana getiriyor (henüz tüm Apple akıllı telefon modelleri tanımlanamayabilir).

Ayrıca ekrana akıllı telefon duvar kağıtları gibi çeşitli görseller yerleştirme imkanı da mevcut. Kullanıcılar kendi kişisel fotoğraflarını da yükleyebilirler. Smart Charge Pro+, portlar arasındaki güç dağılımını uzaktan izlemeye ve cihazın çalışma parametrelerini yönetmeye olanak tanıyan özel bir mobil uygulamaya bağlanır.

Güç seviyesi yüksek olmasına rağmen cihazın gövdesi oldukça kompakt: 65 × 52 × 35 mm. Boyutları itibarıyla bu şarj bloğu neredeyse kablosuz kulaklık kutusu kadar olup, seyahatler için oldukça kullanışlıdır.