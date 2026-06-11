Çin, SpaceX ile rekabet eden Mosasaurus V roket motorunu test etti

Çinli Aerospace Propulsion şirketi, Mosasaurus V (CL-5) sıvı yakıtlı roket motorunun ateşleme testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Sıvı oksijen ve metan ile çalışan bu yeni motor, yaklaşık 100 ton itki üretme kapasitesine sahip. Test programı kapsamında toplam 100 saniye süren üç tam ateşleme süreci gerçekleştirildi. Bu gelişmeyi Ixbt.com aktarıyor.

Geliştiricilerin verilerine göre, motorun ateşlenmesinden kararlı çalışmasına ve kapatılmasına kadar tüm aşamalar normal seyrinde gerçekleşti. Uzmanlar test sırasında basınç, sıcaklık, yakıt tüketimi, türbin devri ve titreşim seviyesi gibi kritik parametreleri izledi. Tüm sonuçlar tasarım hesaplamalarıyla tam uyum sağladı.

Mosasaurus V motoru, CL ailesinin temel örneklerinden biri olup, gelecekteki ağır yük taşıyıcı roketlerin ilk aşamalarında kullanılması planlanıyor. Test sonrası yapılan teknik inceleme, motor yapısında herhangi bir hasar olmadığını ve tüm sistemlerin çalışır durumda olduğunu doğruladı.

Aynı zamanda Aerospace Propulsion, daha güçlü yeni nesil motorlar üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. Şu anda 200 ton itki kapasitesine sahip, karmaşık yapılı bir sıvı oksijen-metan motoru geliştiriliyor. Bu teknoloji, SpaceX'in Starship V3 roketindeki Raptor 3 motorunun yeteneklerine yaklaşmayı hedefliyor.