Deezer, Apple Music ve Spotify için yapay zeka dedektörünü kullanıma sundu

Müzik akış servisi Deezer, yapay zeka ile oluşturulan parçaları tespit etmek için tasarlanmış halka açık ve ücretsiz bir aracı kullanıma sunduğunu duyurdu. Yeni hizmet, yalnızca Deezer ekosisteminde değil, Apple Music ve Spotify gibi diğer popüler platformlardaki çalma listelerini de analiz etme imkanı sunuyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor .

Deezer CEO'su Alexis Lanternier, bu girişim hakkında konuşurken, şu ana kadar başka hiçbir şirketin böyle bir adım atmadığını vurguladı. Bu nedenle şirket, kullanıcıların hangi akış platformunu kullanırlarsa kullansınlar, çalma listelerinde sentetik parçalar olup olmadığını kontrol etmelerine olanak tanımaya karar verdi.

Kontrol süreci oldukça basit: Kullanıcı özel bir sayfaya girer, müzik platformunu seçer ve hesap erişim izni verir. Ardından Deezer sistemi çalma listelerini otomatik olarak tarar ve hangi şarkıların yapay zeka yardımıyla oluşturulduğunu gösterir. Bu araç 27 dilde mevcut olup 20'den fazla yaygın akış servisini desteklemektedir.

Deezer, platformunda yapay zeka müziğine karşı aktif bir mücadele yürütüyor. Şirket her gün yaklaşık 75.000 üretilmiş parça alıyor ve bu, günlük yüklemelerin %44'ünü oluşturuyor. 2025 yılı boyunca platformda 13,4 milyondan fazla bu tür kompozisyon tespit edildi ve işaretlendi. Bunların tümü algoritmik önerilerden ve editör çalma listelerinden çıkarılıyor.

Sorun, dolandırıcılık oranının yüksek olması nedeniyle ciddileşti. Deezer verilerine göre, 2025 yılında tamamen yapay müzik üzerinden gerçekleştirilen akışların %85'e varan kısmı dolandırıcılık amacıyla, yani telif ücretlerini yasa dışı yollarla elde etmek için kullanıldı.