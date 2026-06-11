Mobil bataryaların devri sona eriyor: Anker CEO'sundan şaşırtıcı açıklama

Anker Innovation kurucusu ve CEO'su Yang Meng, mobil batarya pazarının gelecekte tamamen yok olabileceğini belirtti. Üst düzey yönetici, örnek olarak MP3 çalarların, kaset ve CD çalarların akıbetini gösterdi. Ona göre, tüketici elektroniğinin çoğu kategorisi, kitlesel yaygınlaşmadan pazardan çekilene kadar yaklaşık on yıl yaşıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Anker uzun süre mobil bataryalarla özdeşleşmiş olsa da, şirket artık bu alana daha az bağımlı hale geldi. 2025 yılı sonuçlarına göre Anker'in geliri %23,5 artarak yaklaşık 4,2 milyar dolara ulaştı. Bu gelirde şarj cihazları ve enerji depolama sistemleri payın yarısını oluştururken, geleneksel powerbank'ler artık ana gelir kaynağı değil.

2026 yılının ilk çeyreğinde şirketin geliri yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı ancak net kâr biraz düştü. Daha önce şirket temsilcileri, aşırı geniş ürün yelpazesinin kalite kontrolünü olumsuz etkilediğini kabul etmişti. Verilere göre, sadece 2024 yılında şirketin ürün gamında yaklaşık 100 farklı powerbank modeli bulunuyordu.

Yang Meng'e göre pazarın geleceği, akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazların içindeki bataryaların gelişimine bağlı olacak. Eğer cihazların pil ömrü artmaya devam ederse, harici bataryalara olan ihtiyacın keskin bir şekilde azalması kaçınılmazdır.