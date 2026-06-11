Pool uygulaması ekran görüntülerini faydalı bilgilere dönüştürüyor

·24·Teknoloji
Pool uygulaması ekran görüntülerini faydalı bilgilere dönüştürüyor

Yıllar içinde akıllı telefonunuzdaki galeri sadece kişisel anılarınızın değil, internette gördüğünüz tariflerin, moda fikirlerinin, ilginç alıntıların ve ürün önerilerinin düzensiz bir arşivi haline geldi. Bugün tanıtılan Pool adlı yeni uygulama, bu dijital karmaşayı sistemleştirmeye yardımcı oluyor. Uygulamaya fotoğraflarınıza erişim izni verdiğiniz anda, tüm ekran görüntülerini "pools" adı verilen özel kategorilere ayırıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Pool uygulaması, AI çağında yer imi (bookmarking) sistemini yeniden keşfeden mymind, Fabric ve Raindrop gibi girişimlerin arasına katıldı. Ancak Pool, özellikle ekran görüntülerine odaklanmasıyla öne çıkıyor. Yapay zeka yardımıyla sadece resmi kaydetmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcının o bilgiyi tekrar bulmasını ve üzerinde işlem yapmasını sağlıyor. Örneğin, bir ürün ekran görüntüsü ise uygulama satıcının sitesine bir bağlantı buluyor, Instagram'daki bir tarif ise içeriğini ve hazırlanış yöntemini çıkarıyor.

Uygulamanın kurucuları Maxime Junique ve Piet Terheyden bu fikir üzerinde üç yıl önce çalışmaya başladılar, ancak proje o dönemde geçici olarak durdurulmuştu. Projenin yeniden canlanmasına AI teknolojilerinin gelişimi sebep oldu. Junique'in ifadelerine göre, birçok şirket e-posta veya banka işlemleri gibi verilerle çalışırken, ekran görüntüleri gibi "duygusal veri setleri" henüz keşfedilmemiş bir alan olmaya devam ediyor.

Şu anda Pool, kullanıcılara unuttukları fikirleri, tasarım örneklerini ve satın almayı planladıkları ürünleri yeniden keşfetmelerinde yardımcı oluyor. Bu sadece bir arşiv değil, yapay zeka tarafından yönetilen kişisel bir asistana dönüşüyor.

PoolAIEkran GörüntüsüTeknolojiGirişim
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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