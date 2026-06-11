Trump'ın akıllı telefonu HTC U24 Pro modelinin klonu çıktı

·80·Teknoloji
Trump'ın akıllı telefonu HTC U24 Pro modelinin klonu çıktı

iFixit uzmanları, NBC ile iş birliği içinde Trump T1 akıllı telefonunu detaylı bir şekilde analiz ederek cihazın aslında HTC U24 Pro modelinin neredeyse birebir kopyası olduğunu tespit etti. Araştırma sırasında her iki akıllı telefon da bilgisayarlı tomografiden geçirildi ve tamamen parçalarına ayrıldı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Deney sırasında uzmanlar, HTC U24 Pro anakartını Trump T1 kasasına yerleştirmeyi başardılar ve sonuç olarak tamamen çalışan bir cihaz elde ettiler. İç yapı neredeyse aynı olup, farklılıklar sadece dış tasarımın bazı unsurlarıyla sınırlıdır.

Trump T1 modelinde flaşın konumu biraz değiştirilmiş, hoparlör ızgarası yeniden tasarlanmış ve bellek yongaları farklı bir tedarikçiden alınmıştır. Özellikle Trump T1 cihazında Micron, HTC U24 Pro modelinde ise SK Hynix bileşenleri kullanılmıştır. En büyük fark batarya kapasitesindedir: Trump T1 5000 mAh, HTC U24 Pro ise 4600 mAh kapasiteye sahiptir.

Daha önce HTC, başka markalar için akıllı telefon üretmediğini belirtmişti ancak U24 Pro modelinin kökeni hakkında bilgi vermemişti. The Verge'in haberine göre, Trump T1 Çin'de üretiliyor. Trump Mobile temsilcileri ise şu an için bileşenlerin "dost ülkelerden" getirildiğini, "ABD üretimi" statüsünün ise gelecekteki bir hedef olduğunu belirttiler.

Trump T1 resmi olarak tanıtılalı neredeyse bir yıl olmasına rağmen, hala normal alıcılar için neredeyse ulaşılamaz durumda. Şu ana kadar akıllı telefonu sadece bazı gazeteciler ve blog yazarları elde edebildi, toplu sevkiyatlar hakkında ise doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Trump T1HTC U24 ProIFixitAkıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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