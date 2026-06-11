Çocuklar için sosyal medyayı yasaklayan ülkeler listesi

Son aylarda birçok ülke, çocuklar ve gençler için sosyal medya kullanımını kısıtlama planlarını duyurdu. Avustralya, geçen yılın sonunda bu tür önlemleri uygulamaya koyan ilk ülke oldu ve diğer ülkeler için bir örnek teşkil etti. Bu kurallar, genç kullanıcıların karşılaşabileceği siber zorbalık, bağımlılık, ruh sağlığı sorunları ve tehlikeli kişilerle iletişim gibi riskleri azaltmayı amaçlıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Avustralya, Aralık 2025'ten itibaren 16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya kullanımını resmen yasakladı. Yasak; Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch ve Kick platformlarını kapsıyor ancak WhatsApp ve YouTube Kids hizmetlerini etkilemiyor. Kuralları ihlal eden şirketler 49,5 milyon Avustralya doları tutarında para cezasına çarptırılabilir.

Avusturya hükümeti de Mart ayı sonunda 14 yaşından küçük çocuklar için sosyal medyayı yasaklayacağını duyurdu. İlgili yasa tasarısının Haziran ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Kanada ise Haziran ayında dijital güvenlik yasa tasarısını sundu. Buna göre, 16 yaşından küçükler için kısıtlama getirilecek, ancak sosyal medya devleri gençleri koruma politikalarını kanıtlayabilirlerse bu yasaktan muaf tutulabilecekler.

Danimarka da 15 yaşından küçük çocuklar için sosyal platformları yasaklamaya hazırlanıyor. Danimarka hükümeti, Kasım 2025'te parlamentodaki birçok partinin bu girişimi desteklediğini açıkladı. Buna rağmen, Amnesty Tech gibi eleştirmenler, bu tür yasakların etkisiz olduğunu ve genç neslin gerçek hayatını göz ardı ettiğini savunuyor.