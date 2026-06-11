Coinbase, ticaret yapan ve analiz satın alan AI ajanını tanıttı

İnternetteki AI ajanı trafiğinin insan trafiğini aştığı bir dönemde, Coinbase platformu kullanıcılar adına bağımsız olarak ticaret yapabilen ve ücretli araştırmalar için ödeme yapabilen yeni bir ajan başlattı. Bu haber, Robinhood'un benzer bir araç sunmasından birkaç gün sonra geldi. Kullanıcılar, ajanı ana hesaplarına entegre edebilir veya ayrı bir güvenli ortamda (sandbox) test edebilirler. Bu konuda Techcrunch.com bilgi veriyor.

Coinbase verilerine göre, yeni ajan TradingView grafikleri de dahil olmak üzere Coinbase Advanced araçlarını kullanarak piyasayı analiz ediyor. Kullanıcılar, ajana portföyü yeniden dengeleme, belirli bir yatırım stratejisini izleme veya kripto para ticareti konusunda tek seferlik tavsiye verme talimatı verebilirler. Şu anda kripto-spot ve türev piyasalarında çalışan ajana, gelecekte hisse senetleri ve tahmin piyasalarının da eklenmesi planlanıyor.

Bu ajan, AWS, Anthropic, Circle ve Near iş birliğiyle geliştirilen açık x402 ödeme protokolünü kullanıyor. Bu standart, ajanın herhangi bir giriş veya aboneliğe ihtiyaç duymadan ücretli araştırma verileri ve işlem gücü için ödeme yapmasını sağlıyor. Coinbase ayrıca, yakın zamanda maksimum işlem hacmi ve ajanın erişebileceği servisler konusunda özel kısıtlamalar getireceğini duyurdu.

Şirketin AI ürünleri bölümü başkanı Lincoln Murr'a göre, Coinbase for Agents projesinin amacı işlem yapabilen ajanlar oluşturmaktır. Yeni araç, ChatGPT ve Claude gibi platformlarda MCP sunucusu aracılığıyla da çalışabiliyor. Aynı zamanda Visa ve OpenAI gibi devler de ajan tabanlı ödemeler üzerinde çalışıyor, bu durum küresel finansal düzenleyicileri (FSB) güvenlik önlemlerini artırmaya teşvik ediyor.