T2 operatörü dakika ve gigabaytları Aeroexpress biletleriyle değiştirme imkanı sundu

Rus iletişim operatörü T2 (eski adıyla Tele2), tatil sezonu öncesinde aboneleri için yeni bir hizmet başlattı. Kullanıcılar artık tarifelerindeki birikmiş dakika ve gigabaytları Aeroexpress tren ve otobüs biletleriyle değiştirebiliyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Hizmetten yararlanmak için T2 mobil uygulamasına girip "Değiştir" butonuna basmak yeterli. Sistem otomatik olarak bir QR-kod oluşturacaktır. Bu kod, Aeroexpress terminallerindeki turnikelerde veya havalimanlarına giden otobüslerde okutularak ödeme yapmak için kullanılabilir.

İnternet trafiği ve dakikalar karşılığında alınan biletler tüm ana güzergahlarda geçerlidir. Bu imkan sadece hızlı trenleri değil, aynı zamanda havalimanları ile metro istasyonları arasında çalışan ekspres otobüsleri de kapsamaktadır.

Bu yenilik, operatörün ekosistemini genişletme ve müşterilerin dijital kaynakları daha verimli kullanmalarını sağlama stratejisinin bir parçasıdır. Şirket daha önce gigabaytları kahve, sinema biletleri ve diğer hizmetlerle değiştirme özelliğini de kullanıma sunmuştu.