Meta, Edits uygulamasına yapay zeka ve masaüstü sürümü ekliyor

Meta şirketi, Los Angeles'ta düzenlenen kapalı bir etkinlikte video düzenleme uygulaması Edits için beklenen büyük güncellemeleri tanıttı. Temel yenilikler arasında yeni bir yapay zeka asistanı ve uygulamanın bilgisayarlar için tasarlanmış masaüstü sürümü yer alıyor. Şimdiye kadar sadece mobil cihazlarda çalışan Edits, artık daha geniş imkanlara sahip olacak. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Yeni AI asistanı, içerik üreticilerinin içeriklerini analiz etmelerine ve yeni fikirler üzerinde çalışmalarına yardımcı olacak. Instagram verilerini, özellikle izlenme sayılarını ve video izleme sürelerini kullanarak hangi formatın daha iyi sonuç verdiğini açıklayacak. Ayrıca asistan, trend olan seslerin kullanımını ve performansa göre yeni konu önerilerini sunacak.

Meta bu adımla içerik üreticilerini ChatGPT gibi harici araçlara başvurmaktan kurtarıp kendi ekosisteminde tutmayı hedefliyor. Bu konuda şirket, TikTok ve YouTube ile rekabeti güçlendiriyor. Örneğin, YouTube Studio ve TikTok, trendleri belirleme ve fikir üretme konusunda yardımcı olan kendi AI asistanlarına zaten sahip.

Edits uygulamasının masaüstü sürümü, kullanıcılara büyük ekranda karmaşık montaj süreçlerini gerçekleştirme ve iş akışını mobil cihazlarla senkronize etme imkanı tanıyor. Bu, ByteDance şirketinin CapCut uygulamasıyla rekabette önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca uygulamada yeni özellikleri denemek için bir "Beta" bölümü ve kitle hakkında genişletilmiş analitik veriler de yer aldı.