SanDisk, 4 ve 8 TB kapasiteli ilk SDUC hafıza kartlarını tanıttı

·23·Teknoloji
SanDisk, 4 ve 8 TB kapasiteli ilk SDUC hafıza kartlarını tanıttı

İki yıl aradan sonra SanDisk, Computex 2026 fuarında 4 TB ve 8 TB kapasiteli ilk SDUC hafıza kartlarını piyasaya sürmeye hazırlandığını duyurdu. Bu cihazlar, SD Association tarafından geliştirilen ve teorik olarak 2 TB ile 128 TB arasında veri depolama imkanı sunan Secure Digital Ultra Capacity (SDUC) standardına dayanıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Yeni 8 TB kapasiteli SD kartlar, SanDisk Ultra serisi kapsamında piyasaya sürülecek. Ayrıca şirket, akıllı telefonlar ve kompakt cihazlar için tasarlanmış 4 TB kapasiteli microSDUC kartlarını da tanıttı. Bu değerler, günümüzdeki en yüksek kapasiteli hafıza kartlarının sunduğu imkanların birkaç kat üzerindedir.

Ancak yeni teknolojinin temel dezavantajı uyumluluğudur; SDUC kartları eski tip kart okuyucular ve cihazlarla çalışmamaktadır. Şu anda piyasada bu standardı destekleyen yaygın cihaz neredeyse bulunmuyor, bu da kullanıcıların yeni ekipman satın almasını gerektiriyor.

Bu durum, 2019 yılında tanıtılan microSD Express standardını anımsatıyor. Söz konusu teknoloji altı yıl boyunca neredeyse hiç kullanılmadı ve ancak Nintendo Switch 2 konsolu çıktıktan sonra popülerleşmeye başladı. SanDisk'in yeni kartlarının da profesyonel video operatörleri ve yüksek çözünürlüklü içerik üreticileri için tasarlanması bekleniyor.

SanDiskSDUCMicroSDTeknolojiHafıza Kartı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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