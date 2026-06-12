NVIDIA, yeni Vera işlemcileri için Çin'den sipariş almaya başladı

·24·Teknoloji
NVIDIA, yeni Vera işlemcileri için Çin'den sipariş almaya başladı

NVIDIA, Çinli müşterilerine AI veri merkezleri için tasarlanan yeni Vera merkezi işlemcilerinin Ağustos ayında hazır olacağını duyurdu. Reuters ajansının haberine göre şirket, bu çipler için siparişleri almaya başladı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Geçen yılın Ekim ayında NVIDIA CEO'su Jensen Huang, ABD'nin ihracat kısıtlamaları ve Pekin'in teknolojik bağımsızlık arayışı nedeniyle şirketin Çin pazarındaki payının neredeyse sıfıra indiğini belirtmişti. Ancak yeni Vera çiplerinin durumu değiştirmesi bekleniyor.

Kaynaklar, Çinli müşterilerin NVIDIA tarafından otonom görevleri yerine getiren AI sistemleri için özel olarak geliştirilen ilk bağımsız Vera işlemcisine büyük ilgi gösterdiğini belirtiyor. Çip şu anda tam ölçekli üretim aşamasına geçti.

Vera işlemcisi, AI ajanları tarafından gerçekleştirilen hesaplama süreçleri için tasarlanmıştır. NVIDIA verilerine göre, rakiplerinin benzer işlemcilerinden 1,8 kat daha hızlı çalışıyor. Bu durum, karmaşık algoritmaların işlenmesinde büyük bir avantaj sağlıyor.

Vera projesini tanıtan Jensen Huang, bunun şirketin bir sonraki milyar dolarlık iş kolu olacağına dair umudunu dile getirdi. Hatta Vera işlemcilerinin, şirketin ünlü GeForce grafik işlemcilerinden bile daha popüler hale geleceğini öngörüyor.

NVIDIAVeraYapay ZekaİşlemciÇin
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

SpaceX Japon yatırımcılardan 2,2 milyar dolar topluyorSpaceX Japon yatırımcılardan 2,2 milyar dolar topluyorBugün, 14:56SpaceX IPO: Tarihteki en büyük hisse senedi arzı hakkında tüm detaylarSpaceX IPO: Tarihteki en büyük hisse senedi arzı hakkında tüm detaylarBugün, 14:29Huawei ekosistemindeki HarmonyOS cihazlarının sayısı 1,3 milyarı aştıHuawei ekosistemindeki HarmonyOS cihazlarının sayısı 1,3 milyarı aştıBugün, 13:52Microsoft Edge tarayıcısı hızlandırılmış güncelleme sistemine geçiyorMicrosoft Edge tarayıcısı hızlandırılmış güncelleme sistemine geçiyorBugün, 12:57Titan katili ilk kez canlı yayında: GeForce RTX 2080 Ti Super tanıtıldıTitan katili ilk kez canlı yayında: GeForce RTX 2080 Ti Super tanıtıldıBugün, 11:56ABD'de casusluk yasasının süresi ilk kez doluyorABD'de casusluk yasasının süresi ilk kez doluyorBugün, 11:50
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi