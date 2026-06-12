NVIDIA, yeni Vera işlemcileri için Çin'den sipariş almaya başladı

NVIDIA, Çinli müşterilerine AI veri merkezleri için tasarlanan yeni Vera merkezi işlemcilerinin Ağustos ayında hazır olacağını duyurdu. Reuters ajansının haberine göre şirket, bu çipler için siparişleri almaya başladı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Geçen yılın Ekim ayında NVIDIA CEO'su Jensen Huang, ABD'nin ihracat kısıtlamaları ve Pekin'in teknolojik bağımsızlık arayışı nedeniyle şirketin Çin pazarındaki payının neredeyse sıfıra indiğini belirtmişti. Ancak yeni Vera çiplerinin durumu değiştirmesi bekleniyor.

Kaynaklar, Çinli müşterilerin NVIDIA tarafından otonom görevleri yerine getiren AI sistemleri için özel olarak geliştirilen ilk bağımsız Vera işlemcisine büyük ilgi gösterdiğini belirtiyor. Çip şu anda tam ölçekli üretim aşamasına geçti.

Vera işlemcisi, AI ajanları tarafından gerçekleştirilen hesaplama süreçleri için tasarlanmıştır. NVIDIA verilerine göre, rakiplerinin benzer işlemcilerinden 1,8 kat daha hızlı çalışıyor. Bu durum, karmaşık algoritmaların işlenmesinde büyük bir avantaj sağlıyor.

Vera projesini tanıtan Jensen Huang, bunun şirketin bir sonraki milyar dolarlık iş kolu olacağına dair umudunu dile getirdi. Hatta Vera işlemcilerinin, şirketin ünlü GeForce grafik işlemcilerinden bile daha popüler hale geleceğini öngörüyor.