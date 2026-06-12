Elon Musk, SpaceX IPO'sundan sonra dünyanın ilk trilyoneri oldu

·40·Teknoloji
Elon Musk, SpaceX IPO'sundan sonra dünyanın ilk trilyoneri oldu

Bloomberg News'un haberine göre, SpaceX şirketinin Cuma günü borsaya başarılı bir şekilde girmesinin ardından Elon Musk resmen dünyanın ilk trilyoneri oldu. IPO öncesinde roket şirketinin hisseleri 135 dolar olarak değerlenmişti ve bu durum Musk'ın şirketteki hissesini yaklaşık 860 milyar dolara ulaştırdı. Tesla'daki hissesi ve SpaceX hisselerinin işlem görmeye başlamasının ardından yaşanan keskin yükseliş sonucunda, teknoloji devinin serveti kağıt üzerinde 1 trilyon doları aştı. Bu haberi aktaran Techcrunch.com.

Musk'ın trilyoner statüsüne ulaşması, siyasi ve sosyal etkisinin zirveye ulaştığı bir döneme denk geliyor. 2024 yılında Donald Trump'ın seçim kampanyasına yaklaşık 300 milyon dolar bağışta bulundu ve daha sonra yeni yönetim bünyesindeki "Hükümet Verimliliği Departmanı"nın başına geçti. Ancak, USAID gibi tüm departmanları kapatma kararları, kamuoyu ve sağlık uzmanları tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.

Gelecekte Musk'ın servetinin daha da artması bekleniyor. Geçen yıl Tesla hissedarları, belirli operasyonel hedeflere ulaşması şartıyla 1 trilyon dolara kadar değer kazanabilecek bir ödül paketini onaylamıştı. SpaceX'teki 1 milyar adet hissesi, Mars'ta insan kolonisi kurulana kadar satılamayacak olsa da, Musk bu hisseleri teminat göstererek milyarlarca dolar nakit kredi çekme imkanına sahip.

SpaceX artık halka açık bir şirket olsa da, Elon Musk şirket üzerindeki mutlak kontrolünü koruyor. Oy haklarının %80'inden fazlasına sahip, yönetim kurulunu bizzat seçiyor ve şirket yapısını her türlü hukuki itirazı sınırlayacak şekilde kurgulamış durumda. Bu durum, ona uzay endüstrisindeki en büyük pazarı ele geçirme yolunda sınırsız bir güç veriyor.

Elon MuskSpaceXTeslaIPOTrilyoner
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

SpaceX, Anthropic ve OpenAI: IPO piyasasında yeni bir dönem başlıyorSpaceX, Anthropic ve OpenAI: IPO piyasasında yeni bir dönem başlıyorBugün, 16:22Asus ROG Equalizer: Erimeye karşı koruması gereken kablonun kendisi eridiAsus ROG Equalizer: Erimeye karşı koruması gereken kablonun kendisi eridiBugün, 15:54SpaceX borsaya giriş yaptı: Hisse fiyatları yüzde 11 arttıSpaceX borsaya giriş yaptı: Hisse fiyatları yüzde 11 arttıBugün, 15:51Brüksel'de kiralık elektrikli scooterlar tamamen yasaklanıyorBrüksel'de kiralık elektrikli scooterlar tamamen yasaklanıyorBugün, 15:28SpaceX Japon yatırımcılardan 2,2 milyar dolar topluyorSpaceX Japon yatırımcılardan 2,2 milyar dolar topluyorBugün, 14:56SpaceX IPO: Tarihteki en büyük hisse senedi arzı hakkında tüm detaylarSpaceX IPO: Tarihteki en büyük hisse senedi arzı hakkında tüm detaylarBugün, 14:29
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi