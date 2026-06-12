Elon Musk, SpaceX IPO'sundan sonra dünyanın ilk trilyoneri oldu

Bloomberg News'un haberine göre, SpaceX şirketinin Cuma günü borsaya başarılı bir şekilde girmesinin ardından Elon Musk resmen dünyanın ilk trilyoneri oldu. IPO öncesinde roket şirketinin hisseleri 135 dolar olarak değerlenmişti ve bu durum Musk'ın şirketteki hissesini yaklaşık 860 milyar dolara ulaştırdı. Tesla'daki hissesi ve SpaceX hisselerinin işlem görmeye başlamasının ardından yaşanan keskin yükseliş sonucunda, teknoloji devinin serveti kağıt üzerinde 1 trilyon doları aştı. Bu haberi aktaran Techcrunch.com.

Musk'ın trilyoner statüsüne ulaşması, siyasi ve sosyal etkisinin zirveye ulaştığı bir döneme denk geliyor. 2024 yılında Donald Trump'ın seçim kampanyasına yaklaşık 300 milyon dolar bağışta bulundu ve daha sonra yeni yönetim bünyesindeki "Hükümet Verimliliği Departmanı"nın başına geçti. Ancak, USAID gibi tüm departmanları kapatma kararları, kamuoyu ve sağlık uzmanları tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.

Gelecekte Musk'ın servetinin daha da artması bekleniyor. Geçen yıl Tesla hissedarları, belirli operasyonel hedeflere ulaşması şartıyla 1 trilyon dolara kadar değer kazanabilecek bir ödül paketini onaylamıştı. SpaceX'teki 1 milyar adet hissesi, Mars'ta insan kolonisi kurulana kadar satılamayacak olsa da, Musk bu hisseleri teminat göstererek milyarlarca dolar nakit kredi çekme imkanına sahip.

SpaceX artık halka açık bir şirket olsa da, Elon Musk şirket üzerindeki mutlak kontrolünü koruyor. Oy haklarının %80'inden fazlasına sahip, yönetim kurulunu bizzat seçiyor ve şirket yapısını her türlü hukuki itirazı sınırlayacak şekilde kurgulamış durumda. Bu durum, ona uzay endüstrisindeki en büyük pazarı ele geçirme yolunda sınırsız bir güç veriyor.