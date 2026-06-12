SpaceX, Anthropic ve OpenAI: IPO piyasasında yeni bir dönem başlıyor

·2·Teknoloji
SpaceX, Anthropic ve OpenAI: IPO piyasasında yeni bir dönem başlıyor

IPO piyasası yeniden canlanıyor, ancak bu kez liderlik koltuğuna tamamen farklı şirketler oturuyor. Uzun süre piyasaya yön veren FAANG döneminin yerini yeni bir akronim olan MANGOS alıyor. Bu gruba Meta (veya bazı kaynaklarda Microsoft), Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI ve SpaceX gibi devler dahil ediliyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Bu listedeki şirketlerin yarısı aynı anda halka arz olmaya hazırlanıyor. Bu süreç; yatırımcılar, şirket değerlemeleri ve 2026 yılına kadar teknoloji şirketlerinden neler beklenebileceği konusunda önemli bir sınav niteliği taşıyor.

TechCrunch'ın Equity podcast'inde sunucular Kirsten Korosec, Anthony Ha ve Sean O'Kane, bu IPO dalgasının gerçek mahiyetini analiz ettiler. Uzmanlar, sadece rakamların ötesine geçerek bu süreçten kimlerin daha fazla fayda sağlayacağını ve piyasa konjonktürünün nasıl değişeceğini konuştular.

Şu anda AI ve uzay teknolojileri alanındaki liderlerin halka açık şirketlere dönüşmesinin, küresel ekonomi için yeni bir dönüm noktası olması bekleniyor. Bu gelişmeleri Apple Podcasts, Spotify ve diğer platformlardan takip edebilirsiniz.

SpaceXOpenAIAnthropicIPOTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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