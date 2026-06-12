SpaceX, Falcon 9 roketini 27. kez başarıyla fırlattı

12 Haziran'da SpaceX, Starlink sisteminin yeni uydu partisiyle Falcon 9 roketini başarıyla uzaya fırlattı. Fırlatma, Florida'daki Cape Canaveral'da bulunan SLC-40 kompleksinden gerçekleştirildi. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor .

Starlink 10-54 görevi kapsamında Dünya yörüngesine 29 uydu yerleştirildi. Uçuşun tüm aşamaları planlandığı gibi normal seyrinde gerçekleşti. Bu, SpaceX için küresel internet ağını genişletme yolunda atılmış önemli bir adım oldu.

Bu uçuş, B1080 seri numaralı ilk aşama için 27. görev oldu. Ana görev tamamlandıktan sonra roketin ilk aşaması Dünya'ya geri döndü ve Atlantik Okyanusu'ndaki A Shortfall of Gravitas (ASOG) adlı otonom deniz platformuna başarıyla iniş yaptı.

Bu başarılı uçuş, SpaceX için tarihi bir olay olan halka arz (IPO) öncesinde gerçekleşti. Bu finansal sürecin, Elon Musk'ın servetinin önemli ölçüde artmasına ve dünyanın ilk trilyoneri olmasına zemin hazırlaması bekleniyor.