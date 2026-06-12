Rusya genelinde yüksek hızlı internet: 16 uydu daha fırlatıldı

Rusya'nın internet uyduları grubu 16 yeni cihazla daha genişletildi. Konuyla ilgili açıklama ülke yönetiminden geldi. Projenin tam adı açıklanmasa da, büyük olasılıkla «Rassvet» sisteminden bahsediliyor. Bu sistemin 16 cihazdan oluşan ilk partisi bu yılın mart ayında yörüngeye fırlatılmıştı. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Şu anda uydu grubunu genişletmek öncelikli bir görev olmaya devam ediyor. Resmi verilere göre, mevcut cihaz sayısı tüm ülkeyi kaliteli bağlantı ile sağlamak için yeterli değil. Bu nedenle, ana odak noktası yörüngedeki uydu sayısını daha da artırmak olacak.

Plana göre, yörüngede 30'dan fazla «Rassvet» sistemi uydusu bulunması gerekiyor. Geçen hafta ilk gruba ait cihazlardan birinin atmosferde yandığına dair haberler yayılmıştı. İkinci grup cihazlarla ilgili bir sorun yaşanmazsa, sistem toplam 31 uydudan oluşacak.

Bu proje, Rusya topraklarında yüksek hızlı gigabit interneti hayata geçirme stratejisinin bir parçasıdır. Gelecekte, böyle bir uydu ağının uzak bölgelerde bile istikrarlı bir bağlantı sağlaması bekleniyor.