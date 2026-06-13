Anthropic, güvenlik uyarıları nedeniyle en güçlü AI modellerini kapattı

ABD hükümeti Cuma günü Anthropic şirketine, ulusal güvenlik gerekçesiyle en güçlü iki yapay zeka modeli olan Claude Fable 5 ve Claude Mythos 5'e erişimi derhal durdurması talimatını verdi. Anthropic, X sayfasında bu emre uyduğunu ancak hükümetin bu kararının yanlış olduğunu belirtti. Talimat, bu modellerin sadece yabancı vatandaşlar için değil, dünya genelindeki tüm kullanıcılar için engellenmesini gerektiriyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Mythos modeli, Anthropic'in en gelişmiş çalışması olup yazılımlardaki açıkları bulma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Bu nedenle şirket, modeli genel kullanıma sunmayıp sadece Amazon, Apple, Google, Microsoft ve CrowdStrike gibi seçilmiş 50 kuruluşa siber güvenlik amacıyla sağlamıştı. Fable 5 ise Mythos temelinde oluşturulmuş, ancak siber güvenlik ve biyoloji gibi riskli alanlarda kısıtlamaları olan halka açık bir sürümdü.

Hükümet kararının, Fable 5 modelinde güvenlik sistemini atlatma (jailbreak) imkanının bulunması nedeniyle alındığı söyleniyor. Anthropic ise bu tür imkanların OpenAI tarafından sunulan GPT-5.5 gibi diğer halka açık modellerde de mevcut olduğunu ve bunun siber güvenlik uzmanları için olağan bir durum olduğunu vurguluyor. Şirket, güvenlik sistemlerinin bağımsız sınıflandırıcılar aracılığıyla çalıştığını ve gerçek anlamda tehlikeli bir içerik oluşturulmadığını iddia ediyor.

Anthropic temsilcileri, hükümetin bu hamlesinden duydukları rahatsızlığı gizlemediler. Onlara göre, eğer bu kadar katı standartlar tüm sektöre uygulanırsa, bu durum tüm yeni yapay zeka modellerinin piyasaya sürülmesini durdurabilir. Bu yıl IPO gerçekleştirmeyi planlayan şirket için bu beklenmedik bir darbe oldu.

Gözlemciler, Anthropic'in kendi modellerini 'aşırı tehlikeli' olarak pazarlamasının sonunda kendisine karşı işlediğini belirtiyor. OpenAI lideri Sam Altman daha önce Anthropic'in bu yaklaşımını 'korkuya dayalı pazarlama' olarak nitelendirmişti. Şimdi ise şirketin tam da bu tedbirliliği, hükümetin ciddi denetimine ve ticari faaliyetlerinin kısıtlanmasına yol açtı.