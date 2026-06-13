Anthropic, güvenlik uyarıları nedeniyle en güçlü AI modellerini kapattı

·30·Teknoloji
Anthropic, güvenlik uyarıları nedeniyle en güçlü AI modellerini kapattı

ABD hükümeti Cuma günü Anthropic şirketine, ulusal güvenlik gerekçesiyle en güçlü iki yapay zeka modeli olan Claude Fable 5 ve Claude Mythos 5'e erişimi derhal durdurması talimatını verdi. Anthropic, X sayfasında bu emre uyduğunu ancak hükümetin bu kararının yanlış olduğunu belirtti. Talimat, bu modellerin sadece yabancı vatandaşlar için değil, dünya genelindeki tüm kullanıcılar için engellenmesini gerektiriyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Mythos modeli, Anthropic'in en gelişmiş çalışması olup yazılımlardaki açıkları bulma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Bu nedenle şirket, modeli genel kullanıma sunmayıp sadece Amazon, Apple, Google, Microsoft ve CrowdStrike gibi seçilmiş 50 kuruluşa siber güvenlik amacıyla sağlamıştı. Fable 5 ise Mythos temelinde oluşturulmuş, ancak siber güvenlik ve biyoloji gibi riskli alanlarda kısıtlamaları olan halka açık bir sürümdü.

Hükümet kararının, Fable 5 modelinde güvenlik sistemini atlatma (jailbreak) imkanının bulunması nedeniyle alındığı söyleniyor. Anthropic ise bu tür imkanların OpenAI tarafından sunulan GPT-5.5 gibi diğer halka açık modellerde de mevcut olduğunu ve bunun siber güvenlik uzmanları için olağan bir durum olduğunu vurguluyor. Şirket, güvenlik sistemlerinin bağımsız sınıflandırıcılar aracılığıyla çalıştığını ve gerçek anlamda tehlikeli bir içerik oluşturulmadığını iddia ediyor.

Anthropic temsilcileri, hükümetin bu hamlesinden duydukları rahatsızlığı gizlemediler. Onlara göre, eğer bu kadar katı standartlar tüm sektöre uygulanırsa, bu durum tüm yeni yapay zeka modellerinin piyasaya sürülmesini durdurabilir. Bu yıl IPO gerçekleştirmeyi planlayan şirket için bu beklenmedik bir darbe oldu.

Gözlemciler, Anthropic'in kendi modellerini 'aşırı tehlikeli' olarak pazarlamasının sonunda kendisine karşı işlediğini belirtiyor. OpenAI lideri Sam Altman daha önce Anthropic'in bu yaklaşımını 'korkuya dayalı pazarlama' olarak nitelendirmişti. Şimdi ise şirketin tam da bu tedbirliliği, hükümetin ciddi denetimine ve ticari faaliyetlerinin kısıtlanmasına yol açtı.

AnthropicClaudeYapay ZekaSiber GüvenlikABD
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Google Pixel 9 ekranında yeşil çizgi belirdiGoogle Pixel 9 ekranında yeşil çizgi belirdiBugün, 02:29Meta mühendisleri yapay zeka departmanındaki koşulları “gulag”a benzetiyorMeta mühendisleri yapay zeka departmanındaki koşulları “gulag”a benzetiyorBugün, 23:20AMD, itibar kaybından korkarak şişen Ryzen 9 7950X3D işlemcisini değiştirdiAMD, itibar kaybından korkarak şişen Ryzen 9 7950X3D işlemcisini değiştirdiBugün, 22:58Bir foton — iki ürün: Güneş reaktörü CO2 ve atıkları hammaddeye dönüştürüyorBir foton — iki ürün: Güneş reaktörü CO2 ve atıkları hammaddeye dönüştürüyorBugün, 20:52SpaceX IPO'sunun «ikinci uzay çağını» başlatması bekleniyorSpaceX IPO'sunun «ikinci uzay çağını» başlatması bekleniyorBugün, 20:51Google, yapay zeka destekli dolandırıcılık yapan gruba dava açtıGoogle, yapay zeka destekli dolandırıcılık yapan gruba dava açtıBugün, 20:50
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi