Bir SpaceX kaynakçısı nasıl milyoner oldu: Juan Hernandez'in hikayesi

SpaceX şirketinin başarılı IPO sürecinin ardından sadece büyük yatırımcılar ve Elon Musk değil, sıradan çalışanlar da ilgi odağı oldu. Meksika'dan gelen ve işletmede saatlik yaklaşık $28 ücretle kaynakçı olarak çalışan Juan Hernandez, bu şanslı çalışanlardan biri haline geldi. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

2015 yılında tam zamanlı çalışmaya başlayan Hernandez'e, SpaceX başlangıçta $10 000 değerinde hisse senedi paketi sunmuştu. Ayrıca yaklaşık 10 yıl boyunca maaşından düzenli olarak şirketin menkul kıymetlerini satın aldı. SpaceX borsaya açıldıktan ve hisse fiyatı $167'ye yükseldikten sonra, varlıklarının değeri $1 milyonu aştı.

Bu başarı hikayesi, Elon Musk'ın sosyal medyada paylaşmasının ardından geniş yankı uyandırdı. Şirketin çalışanları sermayeye dahil etme programı, binlerce işçinin iş ortağı olmasına olanak tanıdı. Uzun yıllara dayanan hisse sahipliği, açık piyasadaki fiyat artışıyla birlikte refahlarını önemli ölçüde artırdı.

Verilere göre, SpaceX'in borsaya açılmasının ardından 4 000'den fazla mevcut ve eski çalışanın dolar milyoneri olması bekleniyor. Yaklaşık 400 kişi daha, uzun vadeli teşvik sistemi sayesinde $100 milyonun üzerinde değerde hisse paketine sahip olabilir.

SpaceX'in Nasdaq borsasındaki çıkışı, güçlü bir fiyat artışıyla sonuçlandı. İşlemlerin ilk gününde hisseler yüzde 19 değer kazanarak $160,95 seviyesine ulaştı. Sonuç olarak şirketin piyasa değeri $2,1 trilyona ulaşarak Broadcom ve Amazon gibi devleri geride bıraktı.