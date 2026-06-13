7900 mAh batarya ve 512 GB depolama: Yeni Honor akıllı telefonu hazır

·43·Teknoloji
7900 mAh batarya ve 512 GB depolama: Yeni Honor akıllı telefonu hazır

Honor, 7900 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. MRK-AN00 model numaralı cihaz sertifikasyon sürecini tamamladı, bu da yakında piyasaya sürüleceğinin bir göstergesi. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Yeni Honor cihazının ağırlığı 216,5 gram olup, 1592 x 720 piksel çözünürlüğünde 6,87 inçlik bir LCD ekranla donatılmıştır. Ekran parametreleri ve boyutlarına bakılırsa, bu akıllı telefonun bütçe dostu modeller arasında yer alması bekleniyor.

Teknik özelliklerine göre akıllı telefon, 2,3 GHz hızında sekiz çekirdekli bir işlemci, 6 GB ile 12 GB arası RAM ve 128 GB ile 512 GB arası dahili depolama alanı ile sunulacak. Cihazın ana kamerası 50 MP, ön kamerası ise 5 MP çözünürlüğe sahip.

Akıllı telefon, Android 16 tabanlı MagicOS işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Ayrıca 5G ağlarını ve VoLTE ile VoNR gibi modern iletişim standartlarını tam olarak destekliyor.

HonorAkıllı TelefonTeknolojiAndroid 16Batarya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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