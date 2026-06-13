SpaceX, tarihi IPO onuruna Raptor V3 motorunun bir kopyasını satışa sundu

·32·Teknoloji
SpaceX, tarihi IPO onuruna Raptor V3 motorunun bir kopyasını satışa sundu

SpaceX, halka arzı vesilesiyle özel bir markalı ürün koleksiyonu sundu. Şirketin çevrimiçi mağazasında IPO sembolleri ve SPCX borsa kodu taşıyan yeni hediyelik eşyalar yerini aldı. Bu adım, şirketin finans piyasasındaki başarılı çıkışını kutlamak amacıyla atıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni seride 35 dolarlık “The Future is Public” ve “SPCX Liftoff” tişörtleri, 45 dolarlık “I Heart SPCX” çantası, 40 dolarlık şapka ve 15 dolarlık özel bir rozet yer alıyor. Koleksiyonun en pahalı ve dikkat çekici parçası ise 125 dolar değerindeki Raptor V3 motoru şeklinde tasarlanmış dekoratif çan oldu.

Koleksiyonun piyasaya sürülmesi, SpaceX tarihindeki en başarılı IPO ile bağlantılı. Borsaya açıldıktan sonra şirketin hisse senedi fiyatları önemli ölçüde arttı ve piyasa değeri 2,1 trilyon doları aştı. Bu sonuç, Elon Musk'ın şirketinin dünyanın en değerli işletmeleri sıralamasında yedinci sıraya yerleşmesini sağladı.

Başarılı IPO, sadece yatırımcılar ve Elon Musk için değil, şirketin sıradan çalışanları için de büyük kazanç sağladı. Örneğin, hisse değerindeki artış sonucunda SpaceX bünyesindeki bir kaynakçının milyoner olması kamuoyunun dikkatini çekti.

SpaceXElon MuskRaptor V3IPOTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Parker Solar Probe Güneş'e 6,1 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaştıParker Solar Probe Güneş'e 6,1 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaştıBugün, 07:217900 mAh batarya ve 512 GB depolama: Yeni Honor akıllı telefonu hazır7900 mAh batarya ve 512 GB depolama: Yeni Honor akıllı telefonu hazırBugün, 06:56Ağustos 2026'dan itibaren Starship roketleri her ay uzaya fırlatılacakAğustos 2026'dan itibaren Starship roketleri her ay uzaya fırlatılacakBugün, 06:53Infineon'un GaN çipleri Çin'de yasaklandıInfineon'un GaN çipleri Çin'de yasaklandıBugün, 06:28Google TV artık Gemini ile doğal sesli komutları anlıyorGoogle TV artık Gemini ile doğal sesli komutları anlıyorBugün, 06:22Bir SpaceX kaynakçısı nasıl milyoner oldu: Juan Hernandez'in hikayesiBir SpaceX kaynakçısı nasıl milyoner oldu: Juan Hernandez'in hikayesiBugün, 05:56
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi