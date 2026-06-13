SpaceX, tarihi IPO onuruna Raptor V3 motorunun bir kopyasını satışa sundu

SpaceX, halka arzı vesilesiyle özel bir markalı ürün koleksiyonu sundu. Şirketin çevrimiçi mağazasında IPO sembolleri ve SPCX borsa kodu taşıyan yeni hediyelik eşyalar yerini aldı. Bu adım, şirketin finans piyasasındaki başarılı çıkışını kutlamak amacıyla atıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni seride 35 dolarlık “The Future is Public” ve “SPCX Liftoff” tişörtleri, 45 dolarlık “I Heart SPCX” çantası, 40 dolarlık şapka ve 15 dolarlık özel bir rozet yer alıyor. Koleksiyonun en pahalı ve dikkat çekici parçası ise 125 dolar değerindeki Raptor V3 motoru şeklinde tasarlanmış dekoratif çan oldu.

Koleksiyonun piyasaya sürülmesi, SpaceX tarihindeki en başarılı IPO ile bağlantılı. Borsaya açıldıktan sonra şirketin hisse senedi fiyatları önemli ölçüde arttı ve piyasa değeri 2,1 trilyon doları aştı. Bu sonuç, Elon Musk'ın şirketinin dünyanın en değerli işletmeleri sıralamasında yedinci sıraya yerleşmesini sağladı.

Başarılı IPO, sadece yatırımcılar ve Elon Musk için değil, şirketin sıradan çalışanları için de büyük kazanç sağladı. Örneğin, hisse değerindeki artış sonucunda SpaceX bünyesindeki bir kaynakçının milyoner olması kamuoyunun dikkatini çekti.