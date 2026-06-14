İlk Hong Konglu taykonotun uzaydaki görünümü değişti: Çin yeni görüntüleri paylaştı

Çin'in "Tiangong" uzay istasyonundan alınan yeni video görüntüleri dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Görüntülerde, Hong Kong tarihindeki ilk kadın taykonot Lai Ka-ying'in dış görünüşünün önemli ölçüde değiştiği, özellikle yüz bölgesinde şişlikler oluştuğu görülüyor. Bu durum, uzaydaki mikrogravitasyon koşullarının insan vücudu üzerindeki etkisine bağlı doğal bir süreç olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlar, yer çekiminin olmadığı açık uzayda insan vücudundaki sıvıların yeniden dağıldığını açıklıyor. Dünya'da sıvı aşağıya, yani bacaklara doğru inerken, yörüngede yukarıya, yani baş ve yüz bölgesine doğru yükselir. Sonuç olarak, kozmonotların yüzü geçici olarak şişer ve yuvarlak bir şekil alır. Lai Ka-ying'in saçlarının da yerçekimsiz ortamda yukarıya doğru dik durduğu görülebiliyor.

Uzay istasyonundaki bilimsel görev

Lai Ka-ying şu anda mürettebat komutanı Zhu Yangzhu ve taykonot Zhang Zhiyuan ile birlikte planlı görevlerini yerine getiriyor. Mürettebatın yörüngeye ulaşmasının üzerinden üç hafta geçti. Bu kısa süre içinde "Shenzhou-21" aracı ile istasyonu devralma ve rotasyon süreçlerini tamamladılar, ayrıca "Shenzhou-22" insanlı uzay aracının istasyondan ayrılma operasyonunu başarıyla gerçekleştirdiler.

Görevin en önemli aşamalarından biri, radyasyon biyolojisi alanındaki araştırmalar için tasarlanan ekipmanların istasyonun dışına yerleştirilmesi oldu. Bu, söz konusu alandaki dördüncü büyük operasyon olup, uzay radyasyonunun canlı organizmalar üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlıyor.

Taykonotlar, açık uzay ortamına üç önemli deneysel numune yerleştirdiler:

Nanoenzimler;

Aktinomisetler (ışınsal mantarlar);

Bitki tohumları.

Bu biyolojik numuneler, beş ay boyunca güçlü radyasyon ve sıcaklık değişimleri dahil olmak üzere uzayın ekstrem koşullarında kalacak. Bilim insanları bu deney sayesinde, uzay radyasyonunun biyolojik nesneler üzerindeki uzun vadeli etkileri hakkında değerli veriler elde etmeyi planlıyor.

Bu tür araştırmalar, gelecekte insanlığın uzun süreli uzay uçuşları, özellikle de diğer gezegenleri keşfetme görevleri için hayati öneme sahiptir. Çin'in uzay programı kapsamında yürütülen bu bilimsel çalışmaların, uzay biyolojisinin gelişimine büyük katkı sağlaması bekleniyor.