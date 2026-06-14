Oppo Reno 16 Pro global versiyonu ilk kez Geekbench testlerinde ortaya çıktı

·42·Teknoloji
Oppo Reno 16 Pro global versiyonu ilk kez Geekbench testlerinde ortaya çıktı

Akıllı telefon pazarında yüksek teknoloji çözümleriyle tanınan Oppo, Reno serisinin yeni nesil cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. CPH2863 model numaralı yeni akıllı telefonun teknik özellikleri Geekbench veri tabanında yayınlandı. Gizmochina'nın haberine göre, bu numaranın Oppo Reno 16 Pro modelinin global versiyonuna ait olduğu doğrulandı. Bu konuda haber veriyor.

Sentetik test sonuçlarına göre yeni cihaz, MediaTek MT6899 platformunda çalışıyor. İşlemci konfigürasyonu ve grafik çipi özellikleri, bu akıllı telefonda Dimensity 8500 yonga setinin kullanıldığını gösteriyor. Cihazın Çin versiyonunun daha güçlü olan Dimensity 8550 Super çipiyle donatılması beklendiğinden, bu seçim global pazar için sürpriz oldu.

Teknik özellikler ve işletim sistemi

Dimensity 8500 ile Super versiyonu arasındaki temel fark, yapay zeka (AI) yeteneklerinde ortaya çıkıyor. Dimensity 8550 Super, AI algoritmalarını işlemede daha yüksek verimlilik vaat etse de, global Reno 16 Pro versiyonunun da günlük görevlerde iyi bir performans sergilemesi bekleniyor. Geekbench testlerinde cihaz, tek çekirdekli modda 1575 puan, çok çekirdekli modda ise 5889 puan almayı başardı.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise test edilen örneğin 12 GB RAM ile gelmesi. En ilginç olanı ise benchmark verilerinde akıllı telefonun Android 16 işletim sistemiyle çalıştığının görülmesi. Bu, Oppo Reno 16 Pro'nun Google'ın en yeni yazılımıyla piyasaya çıkan ilk cihazlardan biri olabileceği anlamına geliyor.

Şarj ve ek bilgiler

Akıllı telefonun diğer teknik özellikleri henüz gizli tutuluyor. Ancak daha önce TUV sertifikasyon merkezi verilerinde, bu modelin 80 W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği bilgisi yer almıştı. Bu, kullanıcıların cihazı kısa sürede şarj etmelerini sağlayacak olup modern akıllı telefonlar için önemli bir standarttır.

Oppo Reno serisi, kaliteli kameraları ve modern tasarımıyla akıllı telefon pazarında kendine yer edinmiştir. Yeni Reno 16 Pro'nun global pazara çıkmasıyla birlikte yerel mağazalarda da satışa sunulması bekleniyor. Şirket henüz resmi tanıtım tarihini açıklamadı ancak test sonuçlarının yayınlanması lansmanın yakın olduğunu gösteriyor.

OppoReno 16 ProGeekbenchMediaTekAkıllı Telefon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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