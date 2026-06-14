Intel, LGA 1700 soketini koruyor: Raptor Lake Next işlemcileri hakkında yeni detaylar

·27·Teknoloji
Intel, LGA 1700 soketini koruyor: Raptor Lake Next işlemcileri hakkında yeni detaylar

Intel, en popüler platformlarından biri olan LGA 1700 soketinin ömrünü uzatma kararı aldı. Son bilgilere göre teknoloji devi, 2027'nin başlarında bu soketle uyumlu Raptor Lake Next ailesine mensup yeni işlemcileri piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu adım, birçok kullanıcının yeni anakart satın almadan bilgisayarlarının performansını artırmasına olanak tanıyacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayın organının haberine göre, yeni seri Core 200 ailesi bünyesinde çıkacak ve Core 3, Core 5 ile Core 7 serilerini içerecek. Bu çiplerin temelinde, aşina olduğumuz Raptor Cove (yüksek performanslı çekirdekler) ve Gracemont (enerji tasarruflu çekirdekler) mimarileri yer alıyor. Intel bu sefer tamamen yeni teknolojik çözümler getirmek yerine, mevcut Intel 7 üretim sürecini kullanmaya devam edecek.

Teknik özellikler ve önbellek yeniliği

Raptor Lake Next serisinin en ilgi çekici yönlerinden birinin, önbellek kullanımıyla ilgili yeni bir şema olması bekleniyor. Gelen bilgilere göre, bazı modellerde devre dışı bırakılmış işlem birimleri bile ek L3 önbellek kapasitesi sağlayabilir. Bu asenkron yaklaşım, aktif çekirdek sayısını artırmadan genel performansı önemli ölçüde artırmaya hizmet edecek.

Yeni işlemci serisinde şu modellerin yer alması bekleniyor:

  • Core 7: 8 performans ve 12 enerji tasarruflu çekirdek;
  • Core 5: 6 performans ve 8 enerji tasarruflu çekirdek;
  • Core 3: sadece 6 performans çekirdeği (enerji tasarruflu çekirdekler olmadan).
Bu güncelleme özellikle bütçe dostu ve orta segment kullanıcıları için biçilmiş kaftan olacak. Çünkü Raptor Lake Next işlemcileri hem modern DDR5 hem de hala popüler olan DDR4 bellek standartlarını desteklemeye devam edecek. Bu da kullanıcılara sistemi güncellerken esneklik ve ekonomik verimlilik sunacak.

Pazardaki rekabet ve beklentiler

Raptor Lake Next işlemcilerinin piyasaya çıkışının, AMD'nin Zen 6 mimarisine dayalı çipleriyle aynı zamana denk gelmesi bekleniyor. Ancak Intel Nova Lake veya AMD Zen 6 gibi yeni nesil ürünler daha çok üst düzey meraklılar için tasarlanmış olsa da, Raptor Lake Next kitle pazarı için istikrarlı ve uygun fiyatlı bir çözüm olmaya devam edecek.

Sistemlerin yaygınlığını göz önüne alırsak, bu haber yerel kullanıcılar ve sistem yöneticileri için de büyük önem taşıyor. Yeni işlemciler, mevcut altyapıyı koruyarak bilgisayar parkını modernize etme süresini birkaç yıl daha erteleme imkanı tanıyacak.

Özetle Intel, başarılı platformundan vazgeçmekte acele etmiyor. Bu devrim niteliğinde bir sıçrama olmasa da, mevcut kaynaklardan maksimum düzeyde yararlanmak ve kullanıcı sadakatini korumak adına atılmış stratejik bir adımdır.

IntelİşlemciRaptor LakeTeknolojiBilgisayar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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