Asus yeni VM31 kompakt mini PC cihazını tanıttı

·95·Teknoloji
Asus yeni VM31 kompakt mini PC cihazını tanıttı

Asus, teknoloji pazarı için tasarlanan yeni Asus VM31 mini PC bilgisayarını tanıttı. Çin'in büyük e-ticaret platformlarında satışa sunulan bu cihaz, kompakt boyutları ve günlük görevler için yeterli olan özellikleriyle teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni minyatür bilgisayar 4099 yuan fiyatla değerlendirildi. Bu fiyat segmentindeki cihazlar, kompakt ofis sistemleri ve ev ortamında basit multimedya görevlerini yerine getirmek için tasarlanmış olup, kullanıcılara yerden tasarruf etme imkanı sunar.

Teknik özellikler ve performans

Cihazın merkezinde AMD markasının Mendocino ailesine ait dört çekirdekli Ryzen 3 30 işlemcisi yer alıyor. Bu çip, Zen 2 mimarisine dayanıyor ve iki işlem birimine sahip entegre Radeon 610M grafik çekirdeği ile donatılmış olup, günlük grafik görevlerini başarıyla yerine getiriyor.

Mini PC, sistem kartına doğrudan lehimlenmiş halde takılan 8 GB kapasiteli LPDDR5-5500 RAM ile donatılmıştır. Ayrıca bilgisayarda 512 GB kapasiteli dahili SSD mevcut olup, tek M.2 PCIe Gen3 x2 yuvası halihazırda dolu olduğu için gelecekte depolama alanını genişletme imkanı sınırlıdır.

Ağ özellikleri ve arayüzler

Kablosuz bağlantılar için Asus VM31 cihazında modern Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 teknolojilerini destekleyen MediaTek MT7922 adaptörü yer alıyor. Bu, kullanıcılara kararlı ve yüksek hızda internet bağlantısı sağlar.

Cihazın harici arayüzleri de oldukça zengin bir şekilde oluşturulmuştur. Ön panelde iki adet USB-A, bir adet USB-C portu ve 3,5 mm ses jakı bulunuyor. Arka panelde ise üç adet USB-A, USB-C, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 video çıkışları ve 2,5 Gbps hızında RJ45 ağ portu yer almaktadır.

AsusMini PCAMDTeknolojiGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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