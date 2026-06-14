DeepCool beklenmedik bir çözüm sundu: SFF kasalara devasa soğutucular takılıyor

·20·Teknoloji
DeepCool beklenmedik bir çözüm sundu: SFF kasalara devasa soğutucular takılıyor

Bilgisayar bileşenleri üreticisi DeepCool, kompakt sistem birimleri (SFF - Small Form Factor) meraklıları için beklenmedik ve özgün bir çözüm sergiledi. Genellikle küçük boyutlu kasalar, büyük soğutma sistemlerini barındıramamalarıyla bilinir, ancak DeepCool mühendisleri kasa tasarımını kökten değiştirerek bu sorunu çözmeye karar verdi. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

ixbt.com verilerine göre şirket, yan panelinde özel bir boşluk bulunan yeni tip bir kompakt kasa tanıttı. Bu boşluk sayesinde devasa işlemci soğutucuları kasanın dışına taşabiliyor. Bu yaklaşım, kompaktlık ile yüksek performans arasındaki dengeyi korumayı amaçlıyor ve kullanıcılara küçük bir kasada bile en güçlü işlemcileri soğutma imkanı tanıyor.

Yeni tasarım konsepti ve avantajları

Sunulan görsellerde, DeepCool Assassin V gibi dev bir soğutucunun kasa içine sığmadığı için bir kısmının dışarıda kaldığı görülüyor. Bu görsel olarak biraz sıra dışı görünse de teknik açıdan birçok avantaja sahip. Birincisi, kullanıcı düşük profilli ve düşük performanslı soğutucularla sınırlı kalmıyor. İkincisi, soğutucu doğrudan odadaki soğuk havayı aldığı için soğutma verimliliği daha da artıyor.

Ancak bu çözüm, SFF kasaların temel felsefesiyle biraz çelişebilir. Kompakt kasalar genellikle yerden tasarruf ve estetik görünüm için tercih edilir. Soğutucunun dışarıda kalması sistemin genel boyutlarını artırıyor ve şeklini standart dışı hale getiriyor. Bu durum bazı kullanıcılar için rahatsızlık yaratabilir veya estetik zevklerine uymayabilir.

Pazardaki yeri ve beklentiler

DeepCool ürünleri, uygun fiyatlılığı ve kalitesiyle pazarda iyi bilinmektedir. Eğer bu kasa seri üretime geçerse, özgün tasarımı seven ve performansı ön planda tutan oyuncular ile hız aşırtmacılar (overclocker) arasında popüler olabilir. Özellikle güçlü NVIDIA RTX grafik kartları ve yüksek performanslı işlemcilerle donatılmış kompakt sistemler için bu tam aranan bir çözüm olacaktır.

Şimdilik DeepCool, bu sıra dışı kasanın kesin adı, teknik özellikleri ve satış tarihi hakkında resmi bir bilgi vermedi. Şirketin bu model aracılığıyla kullanıcıların bu tür hibrit çözümlere olan tepkisini ölçüyor olması muhtemeldir. Eğer proje başarılı olursa, gelecekte diğer üreticiler de benzer "açık" yapılı kasalar sunabilir.

DeepCoolSFFTeknolojiBilgisayarSoğutma Sistemi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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