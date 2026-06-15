Frank girişimi kurucusu Charlie Javice, Donald Trump'tan af talep ediyor

ABD'de büyük yankı uyandıran bir dolandırıcılık davasında yedi yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Frank girişimi kurucusu Charlie Javice, Başkan Donald Trump'tan af istemek için harekete geçti. Wall Street Journal'ın haberine göre, Javice'in temsilcileri şu anda Beyaz Saray yönetimine yakın isimlerle gizli görüşmeler yürütüyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Charlie Javice, JPMorgan bankasını 175 milyon dolar dolandırmaktan suçlu bulunmuştu. Girişiminin değerini yapay olarak artırmak için milyonlarca sahte müşteri hesabı oluşturmuştu. Şu anda cezasını çekerken, mahkeme kararına karşı temyiz başvurusunda da bulundu ve kendisine haksızlık yapıldığını iddia ediyor.

Siyasi durum ve banka ile çatışma

Durumun ilginç yanı, JPMorgan bankası ile Başkan Donald Trump arasındaki ilişkilerin oldukça gergin olması. 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını olaylarından sonra banka, Trump ve işletmelerine ait hesapları kapatmıştı. Trump bunu siyasi baskı olarak nitelendirerek, bankaya ve CEO'su Jamie Dimon'a 5 milyar dolarlık dava açmıştı.

Uzmanlara göre, eğer Trump Javice'i affederse, bu JPMorgan bankasına karşı bir tür "intikam" olabilir. Çünkü banka, Javice'in dolandırıcılığından en çok zarar gören taraf olarak zamanında cezalandırılmasını talep etmişti. Adalet Bakanlığı'nın resmi af listesinde henüz Javice'in ismi görünmese de, liste her geçen gün genişliyor.

Beyaz yakalılar sırada

ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü vesilesiyle Beyaz Saray yönetimi, yaklaşık 250 mahkumun affedilmesi konusunu değerlendiriyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler arasında sadece Charlie Javice değil, FTX kripto borsası kurucusu Sam Bankman-Fried gibi büyük ekonomik suçlarla itham edilen "beyaz yakalılar" da olduğu belirtiliyor.

Charlie Javice'in güçlü destekçilere sahip olması da şansını artırabilir. Örneğin, Apollo yöneticisi Marc Rowan, Javice'in girişiminin ilk yatırımcılarından biriydi ve mahkemede lehine tanıklık yapmıştı. Rowan, Trump'ın seçim kampanyalarına büyük miktarda bağış yapan nüfuzlu isimlerden biri olarak biliniyor.

Bu durum, ABD hukuk sistemindeki siyasi ve ekonomik çıkar çatışmalarını bir kez daha göz önüne serdi. Eğer Javice affedilirse, bu durum girişim dünyasındaki en büyük dolandırıcılıklardan birinin cezasız kalması olarak değerlendirilebilir ve finansal piyasalarda olumsuz bir yankı uyandırması kaçınılmazdır.